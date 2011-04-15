Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

10/09/2019
17:57

Профицит счёта текущих операций РФ в январе-августе снизился на 15.3% до $54.4 млрд

Профицит счёта текущих операций платежного баланса РФ в январе-августе 2019 года составил $54.4 млрд. Об этом свидетельствуют материалы Банка России.

Сокращение величины показателя обусловлено главным образом уменьшением положительного сальдо торгового баланса на $10.3 млрд за счёт снижения стоимости экспортных поставок энергетических товаров на фоне неблагоприятной рыночной конъюнктуры.

Отрицательное сальдо баланса услуг незначительно выросло вследствие роста импорта услуг при сохранении на уровне прошлого года объёма экспортных операций. Влияние других компонентов на сальдо счёта текущих операций было также незначимым.


"AK&M" от 10.09.2019
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100