Профицит счёта текущих операций РФ в январе-августе снизился на 15.3% до $54.4 млрд

Профицит счёта текущих операций платежного баланса РФ в январе-августе 2019 года составил $54.4 млрд. Об этом свидетельствуют материалы Банка России.



Сокращение величины показателя обусловлено главным образом уменьшением положительного сальдо торгового баланса на $10.3 млрд за счёт снижения стоимости экспортных поставок энергетических товаров на фоне неблагоприятной рыночной конъюнктуры.



Отрицательное сальдо баланса услуг незначительно выросло вследствие роста импорта услуг при сохранении на уровне прошлого года объёма экспортных операций. Влияние других компонентов на сальдо счёта текущих операций было также незначимым.





"AK&M" от 10.09.2019