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10/09/2019
18:08

Москомстройинвест в августе оштрафовал застройщиков на 1.2 млн руб.

Москомстройинвест в августе оштрафовал застройщиков на 1.2 млн руб. Об этом сообщил Стройкомплекс.

По словам председателя Москомстройинвеста Анастасии Пятовой, было проведено 33 внеплановые проверки застройщиков и 13 проверок с правоохранительными органами с начала 2019 года. "В августе мы провели девять проверок. Вынесено 30 постановлений о наложении административных наказаний в отношении 17 застройщиков - в том числе три предупреждения без денежных взысканий и 27 штрафов", - сказала А.Пятова.

Строительным организациям выдано 16 предписаний об устранении нарушений и семь - о недопустимости нарушений.

"С начала года вынесено 356 административных постановлений в отношении 91 организации-застройщика и их должностных лиц. Общая сумма штрафов, выписанных Москомстройинвестом, превысила 17 млн руб., а с учётом наложенных мировыми судьями - чуть больше 47 млн руб.", - отметила А.Пятова.

Она добавила, что с января по август включительно выдано 103 предписания об устранении нарушений требований действующего законодательства и около 1 тыс. предостережений о недопустимости нарушений этих требований.

Напомним, поправками в 214-ФЗ отменены плановые проверки в отношении застройщиков. Основанием для внеплановых может послужить непредоставление ежеквартальной отчетности, отступление от графика работ на объекте, заявления граждан или информация банка, пояснили в Москомстройинвесте.

"AK&M" от 10.09.2019
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