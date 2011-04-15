Структурный профицит ликвидности в РФ в августе вырос на 22.2% до 3.3 трлн руб. об этом свидетельствуют материалы Банка России.



В основном это было связано с дальнейшим ростом спроса банков на средства Федерального казначейства, подчёркивает ЦБ.



Спред ставок МБК к ключевой ставке существенно не изменился. Ставки денежного рынка формировались в нижней половине процентного коридора вблизи ключевой ставки Банка России. На их динамику в августе влияло в том числе увеличение стоимости валютных заимствований в сегменте "валютный своп". Спред ставок в сегментах "валютный своп" и МБК продолжил сужаться на фоне сезонного уменьшения внутренних валютных обязательств крупных банков и снижения цен на нефть.



В августе ситуация на российском финансовом рынке была умеренно негативной, что во многом было связано с общим снижением спроса на рисковые активы на мировых рынках на фоне опасений эскалации торгового противостояния США и Китая.



В конце II - начале III квартала 2019 года во всех основных сегментах кредитно-депозитного рынка процентные ставки снижались. В корпоративном сегменте кредитного рынка активность в июле несколько замедлилась, в основном за счёт кредитования нерезидентов, что способствовало дальнейшей девалютизации кредитного портфеля. Розничное кредитование продолжило замедляться в части как ипотеки, так и потребительского кредитования.





"AK&M" от 10.09.2019