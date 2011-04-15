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10/09/2019
18:50

ЦБ повысил прогноз структурного профицита ликвидности РФ на конец года до 3.4-3.7 трлн руб.

Прогноз структурного профицита ликвидности на конец 2019 года повышен до 3.4-3.7 трлн руб. с 3.2-3.5 трлн руб., свидетельствуют материалы Банка России.

Пересмотр прогноза изменения объёма наличных денег в обращении связан с более низким темпом роста данного показателя в 2019 году.

В свою очередь, понижен прогноз изменения уровня остатков средств на корсчетах кредитных организаций в Банке России на конец года.

Увеличение размещения временно свободных бюджетных средств на депозиты банков и соответствующее снижение остатков средств на едином счёте федерального бюджета в Банке России способствуют сглаживанию влияния бюджетных операций на потребность банковского сектора в ликвидности, подчёркивает ЦБ.


"AK&M" от 10.09.2019
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