ЦБ повысил прогноз структурного профицита ликвидности РФ на конец года до 3.4-3.7 трлн руб.
Прогноз структурного профицита ликвидности на конец 2019 года повышен до 3.4-3.7 трлн руб. с 3.2-3.5 трлн руб., свидетельствуют материалы Банка России.
Пересмотр прогноза изменения объёма наличных денег в обращении связан с более низким темпом роста данного показателя в 2019 году.
В свою очередь, понижен прогноз изменения уровня остатков средств на корсчетах кредитных организаций в Банке России на конец года.
Увеличение размещения временно свободных бюджетных средств на депозиты банков и соответствующее снижение остатков средств на едином счёте федерального бюджета в Банке России способствуют сглаживанию влияния бюджетных операций на потребность банковского сектора в ликвидности, подчёркивает ЦБ.