ЦБ объявил учётную цену золота на 11 сентября - 3144.52 руб./г против 3183.15 руб./г на 7 сентября
ЦБ установил учётную цену на драгоценные металлы на 11 сентября. Об этом сообщил Департамент внешних и общественных связей Банка России.
Золото: - 3144.52 руб./грамм
Серебро: - 37.85 руб./грамм
Платина: - 1973.48 руб./грамм
Палладий: - 3248.45 руб./грамм
---------------------------------------------------------
Цены за последние 5 дней, руб./грамм
04.09 05.09 06.09 07.09 10.09
Золото 3296.48 3290.00 3275.94 3193.33 3183.15
Серебро 39.74 41.27 40.82 38.50 38.30
Платина 2013.44 2069.61 2085.42 1994.57 1996.39
Палладий 3304.11 3303.26 3312.89 3299.53 3265.47