Дайджест газеты "Коммерсант" от 11 сентября 2019 года

Дайджест газеты "Коммерсант" 11 сентября 2019 года.



ИСК НА СЕМЬ СТОЛЕТИЙ

МИНОБОРОНЫ ХОЧЕТ ВЗЫСКАТЬ С ДВУХ ОФИЦЕРОВ 600 МИЛЛИОНОВ



Как стало известно "Ъ", Минобороны РФ подало иск на рекордную сумму к бывшим офицерам. С осужденных за должностное злоупотребление экс-начальника Военно-научного комитета (ВНК) при Генштабе РФ Олега Гузенко и его коллеги министерство хочет взыскать почти 600 млн руб. Семь лет назад ответчики утвердили покупку в Германии лазерного оборудования для проведения военных учений, но из-за введенных санкций оно не попало к заказчику. Офицеры подсчитали, что даже если будут целиком возвращать военному ведомству свои пенсии, то рассчитываться им придется 711 лет.





НРБ УХОДИТ В ГОССТРУКТУРЫ

НА БАНК АЛЕКСАНДРА ЛЕБЕДЕВА ПРЕТЕНДУЮТ ГТЛК И ЕАБР



Бизнесмен Александр Лебедев и его партнер Юрий Кудимов собираются продать свои почти 97% в Национальном резервном банке (НРБ). Покупателями выступят Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) и Евразийский банк развития (ЕАБР). Прежние попытки продать НРБ не увенчались успехом, в том числе из-за завышенной оценки. Сейчас, по данным "Ъ", речь идет о 7-8 млрд руб. По мнению экспертов, банк может быть использован как для привлечения дешевого фондирования в лизинговую компанию, так и для развития малого бизнеса ЕАБР.





К "ЯНДЕКС.ТАКСИ" ВЫЗВАЛИ ИНСПЕКТОРА

GETT ПОЖАЛОВАЛСЯ НА СДЕЛКУ КОНКУРЕНТА



Сервис заказа такси Gett обратился в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) с резкими возражениями против сделки по покупке "Яндекс.Такси" активов группы компаний "Везет" (бренды "Везет", "Лидер", Red Taxi и Fasten). По мнению Gett, сделка усилит доминирование "Яндекс.Такси" на рынке, позволив компании наращивать стоимость поездок и снижать доходы водителей. В "Яндекс.Такси" настаивают, что поглощение активов "Везет" не ограничит конкуренцию.





ЧАЕВЫЕ СПИШУТ С КАРТ

БАНКИ ПОМОГУТ ОФИЦИАНТАМ С БЕЗНАЛИЧНЫМ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕМ



Массовый переход на безналичный расчет серьезно ударил по заработкам российских официантов, так как половина их доходов зачастую складывается из чаевых. Чтобы удержать отток персонала, рестораторы вынуждены разрабатывать технологические решения, позволившие бы посетителям заведений перечислять вознаграждение с использованием банковских карт. В этот традиционно серый сегмент ресторанного бизнеса уже пытаются войти Сбербанк, банки "Русский стандарт" и "Тинькофф".





ЗАЩИТНИКА АВТОРСКИХ ПРАВ ПОДВЕЛИ СУДЫ

БОРИС ТИТОВ НАШЕЛ У СВОЕГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ



Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов досрочно сменил представителя в сфере интеллектуальных прав. Поводом для снятия с должности занимавшего ее с 2013 года Анатолия Семенова стало его участие в судебных конфликтах. В последнее время омбудсмен защищал фармпроизводителя "Фармасинтез", а также выступал на стороне кабельных операторов в споре со структурами "Национальной Медиа Группы" (НМГ).





РАЗДАЧУ ЧАСТОТ ПРЕДЛАГАЮТ УСКОРИТЬ

ОПЕРАТОРЫ ПРОСЯТ СОКРАТИТЬ СРОКИ ВЫДАЧИ РАЗРЕШЕНИЙ НА ЗАПУСК БАЗОВЫХ СТАНЦИЙ





Крупнейшие российские сотовые операторы просят сократить сроки выдачи им разрешений на использование частот, которые сейчас могут достигать 55 дней. Это приводит к недополученным доходам до 3 млрд руб. на оператора и может стать препятствием при развертывании сетей 5G, считают в компаниях. В Роскомнадзоре утверждают, что выдача разрешений нередко требует согласований с силовыми ведомствами, для которых предложенных бизнесом десяти дней будет недостаточно.





ЗАЩИТА МОЛДАВСКОГО ОЛИГАРХА НЕ НАШЛА ПОНИМАНИЯ У СЛЕДСТВИЯ

АДВОКАТ ВЛАДИМИРА ПЛАХОТНЮКА ТРЕБУЕТ ДОПУСКА К МАТЕРИАЛАМ ДЕЛА



Как стало известно "Ъ", скандальная ситуация сложилась при расследовании уголовного дела молдавского олигарха, бывшего лидера правившей в Молдавии Демократической партии Владимира Плахотнюка. Адвокат господина Плахотнюка Дарья Константинова потребовала через суд допуска к материалам уголовного дела о приготовлении к убийству кишиневского политика и бизнесмена Ренато Усатого, которое заочно инкриминируется господину Плахотнюку. По словам адвоката, следователь СКР Денис Герасимов три месяца отказывается предоставить ей материалы расследования и не соглашается на ее присутствие во время следственных действий. При этом госпожа Константинова отмечает, что в следственном департаменте МВД, который занимается двумя другими делами господина Плахотнюка - о поставках гашиша и выводе из России средств,- у нее проблем с допуском не возникает.





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"AK&M" от 11.09.2019