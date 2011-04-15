Повтор! Чистый отток капитала из РФ в январе-августе вырос в 1.3 раза

Чистый вывоз капитала частным сектором в январе-августе 2019 года вырос в 1.3 раза до $26.1 млрд. Об этом свидетельствует информация Банка России.



На динамику показателя повлияло преимущественно увеличение иностранных активов банков и прочих секторов.



Совокупные внешние обязательства, сформировавшиеся вследствие разнонаправленных потоков по погашению внешнего долга банками и привлечению средств прочими секторами, оказали практически нейтральное влияние на величину результирующего показателя.





"AK&M" от 10.09.2019