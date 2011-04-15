На Истринской площадке компании "Архбум" установлена новая линия

В рамках программы модернизации Истринской площадки АО "Архбум" была установлена первая многоточечная фальцевально-склеивающая машина TURBOX BTX 1450 (BAHMULLER, Германия). Об этом говорится в сообщении предприятия.



Агрегат инсталлирован с целью увеличения объёмов производства за счёт расширения портфолио компании в части изготовления малоформатных коробов.



Следующим этапом модернизации Истринской площадки "Архбум" станет установка в октябре 2019 года линии BGM 3.2 м с инновационной разработкой FLOWBELT technology.



Как сообщалось ранее, объём инвестиций в Истринскую площадку "Архбум" до 2021 года составит 3.8 млрд руб.



АО "Архбум" - дочерняя компания АО "Архангельский ЦБК" (единственный акционер - Pulp Mill Holding).



Основные бизнес-направления деятельности: "Логистика" и "Гофроупаковка".





"AK&M" от 11.09.2019