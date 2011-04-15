Gett пожаловался на сделку Яндекс.Такси

Сервис заказа такси Gett обратился в Федеральную антимонопольную службу с резкими возражениями против сделки по покупке "Яндекс.Такси" активов группы компаний "Везёт" (бренды "Везёт", "Лидер", Red Taxi и Fasten). Об этом пишет газета "Коммерсантъ".



По мнению Gett, сделка усилит доминирование "Яндекс.Такси" на рынке, позволив компании наращивать стоимость поездок и снижать доходы водителей. В "Яндекс.Такси" настаивают, что поглощение активов "Везёт" не ограничит конкуренцию.



"Мы расцениваем сделку как строго негативную для рынка, создающую непреодолимые барьеры для новых инвестиций в эту отрасль со стороны новых участников и сильное осложнение развития существующих",- подтвердил "Ъ" гендиректор Gett Максим Жаворонков.



Напомним, компания MLU B.V. (Яндекс.Такси) заключила соглашение о покупке программного обеспечения и колл-центров группы компаний "Везёт".



В течение трёх лет Яндекс.Такси планирует вложить около 8 млрд руб. в развитие такси в регионах России, из них примерно 4 млрд руб. пойдут на внедрение технологий, обеспечивающих безопасность поездок, и ещё столько же - на программы поддержки местных таксопарков и водителей.



Для пользователей "Везёт" всё останется привычным: они по-прежнему смогут вызвать машину как через приложения Rutaxi и "Везёт", так и по телефону. "Везёт" и Яндекс.Такси продолжат расширять существующие центры обучения водителей и открывать новые. Водители и таксопарки после закрытия сделки перейдут на единую технологическую платформу Яндекс.Такси. Среди особенностей платформы - продвинутые технологии обеспечения безопасности и эффективный механизм распределения заказов. Благодаря ему водители меньше ездят "вхолостую" и больше зарабатывают, а пользователи тратят меньше времени на ожидание машины.



Текущие акционеры "Везёт" получат до 3.6% акций Яндекс.Такси и до $71.5 млн при условии успешного достижения ключевых целей по операционным и иным показателям. После завершения сделки 56.2% Яндекс.Такси будет принадлежать Яндексу, 35% - Uber, а 5.3% - сотрудникам в рамках программы поощрения.



Стороны ожидают, что сделка будет закрыта до конца 2019 года. Её одобрили наблюдательный совет Яндекс.Такси и советы директоров Yandex N.V. и "Везёт". Сделка также требует согласия Федеральной антимонопольной службы России.



MLU B.V. - объединённая компания Яндекс.Такси и Uber. Создана в феврале 2018 года в результате слияния бизнесов Яндекс.Такси и Uber в России и шести соседних странах. MLU B.V. управляет сервисом онлайн-заказа поездок, который работает под брендами Яндекс.Такси, Uber и Yango. Компания активно осваивает новые рынки и сейчас, помимо России, предоставляет услугу онлайн-заказа такси в 17 странах Восточной Европы, Африки и Ближнего Востока. Ей также принадлежат сервис доставки еды из кафе и ресторанов Яндекс.Еда и сервис доставки наборов для приготовления блюд Яндекс.Шеф.



Группа компаний "Везёт" сформирована в мае 2017 года в результате объединения компаний "Сатурн" и Rutaxi. Она управляет сервисами заказа такси "Везёт", "Такси Сатурн", Fasten и Red Taxi. Сервисы доступны в 123 городах России. Перевозчикам группа компаний "Везёт" предлагает гибкие условия партнёрства, а пользователям - возможность вызвать такси удобным способом: в мобильном приложении или по телефону.



Основанный в Израиле Gett работает в Великобритании, Израиле и России, а также в США - под брендом Juno.



AK&M "Рынок слияний и поглощений" от 11.09.2019