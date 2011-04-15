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11/09/2019
11:33

На банк А.Лебедева претендуют ГТЛК и ЕАБР

Бизнесмен Александр Лебедев и его партнёр Юрий Кудимов собираются продать свои почти 97% в Национальном резервном банке (НРБ).

Как пишет газета "Коммерсантъ", покупателями выступят Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) и Евразийский банк развития (ЕАБР).

Прежние попытки продать НРБ не увенчались успехом, в том числе из-за завышенной оценки. Сейчас, по данным "Ъ", речь идёт о 7-8 млрд руб. По мнению экспертов, банк может быть использован как для привлечения дешёвого фондирования в лизинговую компанию, так и для развития малого бизнеса ЕАБР.

По данным источников "Ъ", долю А.Лебедева приобретёт ГТЛК, а долю Ю.Кудимова - ЕАБР.

Акционерный коммерческий банк "Национальный Резервный Банк" (открытое акционерное общество) основан в 1992 году в Москве.

Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) - крупнейшая лизинговая компания России. Поставляет в лизинг воздушный, водный и железнодорожный транспорт, автомобильную и специальную технику для отечественных предприятий транспортной отрасли, а также осуществляет инвестиционную деятельность в целях развития транспортной инфраструктуры России. Единственным акционером компании является Российская Федерация в лице Министерства транспорта.

Евразийский банк развития (ЕАБР) - международная финансовая организация, учреждённая в 2006 году Россией и Казахстаном для содействия развитию рыночной экономики государств-участников и расширению взаимных торгово-экономических связей. Акционерами банка являются шесть государств: Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан.


AK&M "Рынок слияний и поглощений" от 11.09.2019

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