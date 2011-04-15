Помещения "Центрального телеграфа" на Тверской улице проданы за 3.5 млрд руб.

Помещения, принадлежащие ПАО "Центральный телеграф", дочерней компании "Ростелекома", в здании по адресу Москва, Тверская улица, дом 7 общей площадью 35198.7 кв. м, и прилегающая к нему парковка проданы одной из крупнейших инвестиционных компаний за 3.5 млрд руб. Об этом сообщил Департамент внешних коммуникаций Ростелекома.



Стороны подписали договор купли-продажи.

Помещения "Центрального телеграфа" были выставлены на продажу в начале июня 2019 года. Для обеспечения прозрачности и максимально широкого доступа к торгам потенциальных участников была выбрана площадка Сбербанк-АСТ, а также задействованы консультанты по привлечению потенциальных покупателей - CBRE, Colliers International, Cushman & Wakefield, JLL, Knight Frank и PwC.



Цена реализуемых помещений была определена с учётом результатов независимой оценки, проведённой "Эрнст энд Янг - оценка и консультационные услуги", а также экспертных мнений крупнейших брокерских компаний.



На объявленный открытый аукцион поступила одна заявка, договор купли-продажи заключен с единственным участником. Претендент, подавший заявку, был привлечён к участию в аукционе консультантом PwC.



В настоящий момент портфель недвижимости Ростелекома насчитывает около 20 тыс. объектов общей площадью более 8 млн кв. м. В городах с населением более 100 тыс. человек, включая Москву и Санкт-Петербург, находится чуть меньше половины всех площадей.



Ранее в Москве уже проданы офисные здания на Зубовской площади, 1-й Тверской-Ямской улице, в Никитском переулке и другие объекты.



ПАО "Ростелеком" (ИНН 7707049388) - национальный оператор дальней связи - обеспечивает передачу основной доли междугородного и международного трафика, а также работу наземной сети телевизионных и радиовещательных каналов. В апреле 2011 года к Ростелекому присоединились межрегиональные компании связи ОАО "ЦентрТелеком", ОАО "Сибирьтелеком", ОАО "Дальсвязь", ОАО "Уралсвязьинформ", ОАО "ВолгаТелеком", ОАО "СЗТ", ОАО "ЮТК" и ОАО "Дагсвязьинформ". Суммарная протяжённость магистральной сети связи - 500 тыс. км на всей территории России. Ростелеком располагает инфраструктурой доступа к 43 млн российских домохозяйств.



Уставный капитал компании составляет 6.961 млрд руб. и представлен 2784480101 акцией, в том числе: 2574914954 обыкновенных акций и 209565147 привилегированных акций типа "А". Основным акционером Ростелекома является государство. Ценные бумаги Ростелекома торгуются на российской бирже ММВБ, а также в электронной системе внебиржевой торговли OTCQX в США.



Чистая прибыль ПАО "Ростелеком" по МСФО за I квартал 2019 года выросла на 46% до 5.631 млрд руб. с 3.864 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 3% до 78.667 млрд руб. с 76.203 млрд руб., показатель OIBDA - на 12% до 26.381 млрд руб. с 23.551 млрд руб., операционная прибыль - на 16% до 9.709 млрд руб. с 8.357 млрд руб.



"AK&M" от 11.09.2019