Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

11/09/2019
10:48

В поселении Московский построят дорогу

Разработку проекта дороги от Боровского шоссе до МКАД через жилой комплекс "Татьянин Парк" в поселении Московский планируется завершить летом 2020 года, сообщил руководитель Департамента развития новых территорий столицы Владимир Жидкин, говорится в материалах Стройкомплекса.

"Эта магистральная улица создаст удобную транспортную связь между Боровским шоссе, ЖК "Татьянин Парк" и Московской кольцевой дорогой. Кроме того, она обеспечит местным жителям доступность станции метро "Говорово" Калининско-Солнцевской линии", - сказал В.Жидкин.

По его словам, построить дорогу "Боровское шоссе - улица Татьянин Парк - МКАД" планируется в 2022 году. Проектировщик - АО "Группа компаний "ЕКС", государственный заказчик - ГКУ "Москворечье". "Эта дорога появится путём реконструкции улицы Татьянин Парк, которую расширят до четырёх полос - по две в каждую сторону. Её длина составит 1.5 км", - добавил глава департамента.

В.Жидкин отметил, что расширение проезжей части до 7.25 м позволит запустить движение общественного транспорта. Для пешеходов сделают тротуар шириной 2.5 м.

В районе жилого комплекса установят шумозащитные экраны на протяжении 420 м. Вдоль дороги поставят фонари и два светофора.

"AK&M" от 11.09.2019
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100