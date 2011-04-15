В поселении Московский построят дорогу

Разработку проекта дороги от Боровского шоссе до МКАД через жилой комплекс "Татьянин Парк" в поселении Московский планируется завершить летом 2020 года, сообщил руководитель Департамента развития новых территорий столицы Владимир Жидкин, говорится в материалах Стройкомплекса.



"Эта магистральная улица создаст удобную транспортную связь между Боровским шоссе, ЖК "Татьянин Парк" и Московской кольцевой дорогой. Кроме того, она обеспечит местным жителям доступность станции метро "Говорово" Калининско-Солнцевской линии", - сказал В.Жидкин.



По его словам, построить дорогу "Боровское шоссе - улица Татьянин Парк - МКАД" планируется в 2022 году. Проектировщик - АО "Группа компаний "ЕКС", государственный заказчик - ГКУ "Москворечье". "Эта дорога появится путём реконструкции улицы Татьянин Парк, которую расширят до четырёх полос - по две в каждую сторону. Её длина составит 1.5 км", - добавил глава департамента.



В.Жидкин отметил, что расширение проезжей части до 7.25 м позволит запустить движение общественного транспорта. Для пешеходов сделают тротуар шириной 2.5 м.



В районе жилого комплекса установят шумозащитные экраны на протяжении 420 м. Вдоль дороги поставят фонари и два светофора.



"AK&M" от 11.09.2019