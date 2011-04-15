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11/09/2019
13:08

Московский фонд защиты прав дольщиков создадут к ноябрю

Московский фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства планируется создать до ноября 2019 года, сообщил заместитель председателя Москомстройинвеста Александр Гончаров, говорится в материалах Стройкомплекса.

"Согласно вступившим в силу изменениям в федеральное законодательство создается Московский фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства. Он будет иметь приоритетное право на достройку и выступать в роли нового застройщика. Фонд формируется для завершения строительства проблемных объектов в рамках процедуры банкротства застройщиков", - сказал А.Гончаров.

По его словам, одним из объектов, которые достроит Московский фонд защиты прав дольщиков, станет жилой комплекс "Троицк Е-39".

Оформление земельно-правовых отношений для завершения строительства этого долгостроя планируется завершить до 1 октября.

"Конкурсному управляющему необходимо оформить земельно-правовые отношения в рамках процедуры банкротства, это обязательное условие для передачи проблемного объекта городскому застройщику и скорейшего возобновления строительных работ", - пояснил А.Гончаров.

Он добавил, что также необходимо представить в Москомстройинвест сведения о финансировании кредиторами процедуры банкротства в соответствии с определением Арбитражного суда города Москвы.

Уголовное дело, возбужденное в отношении ЗАО "ПСФ "Норд" по факту мошеннических действий при строительстве ЖК "Троицк Е-39", прекращено в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.

Напомним, жилой комплекс возводится в городе Троицке на улице Текстильщиков, владение 2, корпуса 1, 2. Разрешение на строительство домов было выдано ещё в 2003 году, в 2009-м оно приостановлено. Застройщик признан банкротом.

В недостроенных домах предусмотрено 336 квартир. Первый корпус готов на 30%, второй - на 15%.

Мэр Сергей Собянин принял решение о достройке проблемного объекта за счёт бюджета столицы силами городской организации.

"AK&M" от 11.09.2019
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