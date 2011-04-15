Конечную станцию линии метро до Троицка построят под Октябрьским проспектом

Конечная станция Коммунарской линии метро расположится под Октябрьским проспектом в городе Троицке, сообщила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская, говорится в материалах Стройкомплекса.



"Сейчас разрабатывается проект участка от станции "Коммунарка" до поселения Десеновское и города Троицк с размещением электродепо. В конце 2019 - начале 2020 года мы рассчитываем утвердить проект планировки. Продление линии за Троицк не планируется", - сказала Ю.Княжевская.



Она отметила, что Коммунарская линия стартует от станции Московского центрального кольца (МЦК) Крымская, далее пройдёт по территориям районов Академический, Проспект Вернадского, Коньково, Тёплый Стан, затем вдоль Калужского шоссе, через поселение Мосрентген, посёлок Коммунарка и финиширует в Троицке. Её длина превысит 30 км.



Как ранее заявил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, участок Коммунарской ветки метро от станции "Севастопольский проспект" (с пересадкой на станцию МЦК Крымская) до станции метро "Коммунарка" планируется построить к 2023 году. К этому времени столичная подземка вырастет в два раза по сравнению с 2011 годом.



Напомним, в этом году открылось четыре новые станции Сокольнической линии метро, конечная также расположена в Коммунарке.



Московский метрополитен (Государственное унитарное предприятие города Москвы "Московский ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени метрополитен имени В.И. Ленина") открыт 15 мая 1935 года.



Средняя дальность одной поездки в метро составляет около 14.5 км. В среднем ежедневно услугами метрополитена пользуются более 8.5 млн пассажиров.



Наиболее загруженными на сегодняшний день являются станции "Комсомольская", "Выхино", "Новокосино", "Новогиреево", "Домодедовская", "Бауманская", "Тёплый стан", "Щёлковская", через которые ежедневно проходят от 85 до 150 тыс. человек.



Средняя эксплуатационная скорость поездов Московского метрополитена (с учетом остановок) составляет около 41.61 км/ч. При этом обеспечивается высокая регулярность движения поездов с минимальным интервалом - 90 секунд.



"AK&M" от 11.09.2019