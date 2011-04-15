На двух участках БКЛ построят двухпутные тоннели метро

В Москве началось строительство первого двухпутного участка на западе Большой кольцевой линии (БКЛ) метро между станциями "Карамышевская" и "Мнёвники", сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, говорится в материалах Стройкомплекса.



"Двухпутные тоннели будут построены на двух участках БКЛ. Мэр Москвы Сергей Собянин дал старт первому щиту диаметром 10 метров, который проложит тоннель от "Карамышевской", через "Мнёвники" и "Можайскую", до переходной камеры за станцией "Давыдково", - сказал М.Хуснуллин.



Глава Стройкомплекса подчеркнул, что второй двухпутный участок свяжет станции "Текстильщики", "Печатники", "Нагатинский затон" и "Кленовый бульвар".



Генеральный директор АО "Мосинжпроект" (единый оператор проектирования и строительства метро) Марс Газизуллин отметил, что ранее щит-гигант "Лилия" строил тоннели Некрасовской линии. "Сейчас на западном участке БКЛ готов перегон с однопутными тоннелями между станциями "Карамышевская" и "Улица Народного Ополчения". Ведётся строительство обоих тоннелей между "Хорошёвской" и станцией "Улица Народного Ополчения", - сообщил М.Газизуллин.



Напомним, БКЛ - самый масштабный проект в истории метростроения в России и в мире. Длина нового кольца составит около 70 км с 31 станцией.



Большое кольцо метро соединит все радиальные ветки на расстоянии до 10 км от существующего кольца. Со станций БКЛ можно будет сделать пересадки на радиальные линии метро, Московское центральное кольцо, Московские центральные диаметры и радиальные линии железной дороги.



Шесть станций БКЛ открылись в 2018 году: "Деловой центр", "Шелепиха", "Хорошёвская", "ЦСКА", "Петровский парк" и "Савёловская".



Работы по проектированию и строительству развернуты на всех участках БКЛ. Готово уже более 70% тоннелей Большого кольца.



До конца 2019 года планируется завершить строительство участка Некрасовской линии от станции "Косино" до "Авиамоторной" (последняя войдет в состав БКЛ), а также участка Большой кольцевой линии от "Авиамоторной" до "Лефортово".



Московский метрополитен (Государственное унитарное предприятие города Москвы "Московский ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени метрополитен имени В.И. Ленина") открыт 15 мая 1935 года.



Средняя дальность одной поездки в метро составляет около 14.5 км. В среднем ежедневно услугами метрополитена пользуются более 8.5 млн пассажиров.



Наиболее загруженными на сегодняшний день являются станции "Комсомольская", "Выхино", "Новокосино", "Новогиреево", "Домодедовская", "Бауманская", "Тёплый стан", "Щёлковская", через которые ежедневно проходят от 85 до 150 тыс. человек.



Средняя эксплуатационная скорость поездов Московского метрополитена (с учетом остановок) составляет около 41.61 км/ч. При этом обеспечивается высокая регулярность движения поездов с минимальным интервалом - 90 секунд.



"AK&M" от 11.09.2019