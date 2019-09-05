ЦБ РФ установил официальный курс доллара США на 12 сентября в размере 65.4321 руб. против 65.4393 руб. на 11 сентября.





Курс доллара США за последние 5 дней:



11.09.19 - 65.4393 руб.

10.09.19 - 65.5698 руб.

07.09.19 - 65.9981 руб.

06.09.19 - 66.0528 руб.

05.09.19 - 66.5002 руб.



































"AK&M" от 11.09.2019