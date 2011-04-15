Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 12 сентября

Банк России установил на 12 сентября курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.





1 Австралийский доллар 44.9126

1 Азербайджанский манат 38.5689

100 Армянских драмов 13.7318

1 Белорусский рубль 31.4004

1 Болгарский лев 36.8819

1 Бразильский реал 16.0330

100 Венгерских форинтов 21.7346

1000 Вон Республики Корея 54.8637

10 Гонконгских долларов 83.4668

10 Датских крон 96.7001

1 Доллар США 65.4321

1 Евро 72.2240

100 Индийских рупий 91.3262

100 Казахстанских тенге 16.9261

1 Канадский доллар 49.7280

100 Киргизских сомов 93.4744

10 Китайских юаней 91.9339

10 Молдавских леев 37.0196

1 Новый туркменский манат 18.7216

10 Норвежских крон 72.9618

1 Польский злотый 16.6507

1 Румынский лей 15.2394

1 СДР (специальные

права заимствования) 89.6021

1 Сингапурский доллар 47.4421

10 Таджикских сомони 67.5254

1 Турецкая лира 11.3001

10000 Узбекских сумов 69.6086

10 Украинских гривен 26.1781

1 Фунт стерлингов

Соединенного

королевства 80.7694

10 Чешских крон 27.8862

10 Шведских крон 67.5421

1 Швейцарский франк 65.8337

10 Южноафриканских рэндов 44.4907

100 Японских иен 60.7118

"AK&M" от 11.09.2019