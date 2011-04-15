Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 12 сентября

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Банк России установил на 12 сентября курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.
1 Австралийский доллар 44.9126
1 Азербайджанский манат 38.5689
100 Армянских драмов 13.7318
1 Белорусский рубль 31.4004
1 Болгарский лев 36.8819
1 Бразильский реал 16.0330
100 Венгерских форинтов 21.7346
1000 Вон Республики Корея 54.8637
10 Гонконгских долларов 83.4668
10 Датских крон 96.7001
1 Доллар США 65.4321
1 Евро 72.2240
100 Индийских рупий 91.3262
100 Казахстанских тенге 16.9261
1 Канадский доллар 49.7280
100 Киргизских сомов 93.4744
10 Китайских юаней 91.9339
10 Молдавских леев 37.0196
1 Новый туркменский манат 18.7216
10 Норвежских крон 72.9618
1 Польский злотый 16.6507
1 Румынский лей 15.2394
1 СДР (специальные
права заимствования) 89.6021
1 Сингапурский доллар 47.4421
10 Таджикских сомони 67.5254
1 Турецкая лира 11.3001
10000 Узбекских сумов 69.6086
10 Украинских гривен 26.1781
1 Фунт стерлингов
Соединенного
королевства 80.7694
10 Чешских крон 27.8862
10 Шведских крон 67.5421
1 Швейцарский франк 65.8337
10 Южноафриканских рэндов 44.4907
100 Японских иен 60.7118
"AK&M" от 11.09.2019