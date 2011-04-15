Банк России на 12 сентября понизил курс евро к рублю почти на 8 копеек до 72.2240 руб., курс доллара США - почти на копейку до 65.4321 руб.

Для подписчиков
ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения
В свободном доступе
Новости дня
Комментарии
Подписка
На главную страницу
Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции
Об Агентстве
Продукты
Контактная информация
Банк России на 12 сентября понизил официальный курс евро к рублю почти на 8 копеек до 72.2240 руб. с 72.3039 руб., курс доллара США - почти на копейку до 65.4321 руб. с 65.4393 руб. 11 сентября.
Стоимость бивалютной корзины на 12 сентября уменьшилась почти на 4 копейки (-0.06%) до 68.4885 руб. с 68.5284 руб. 11 сентября.
"AK&M" от 11.09.2019