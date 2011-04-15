Роспотребнадзор оштрафовал Healthy food. Об этом говорится в сообщении ведомства.



Напомним, с 11 июля по 1 августа 2019 года среди офисных работников бизнес-центров, расположенных в восьми административных округах Москвы, зарегистрировано 97 случаев заболеваний острой кишечной инфекцией, связанных с приобретением продукции в торговых автоматах и кафе под брендом Healthy food, из них 38 человек были госпитализированы. У 66 заболевших по результатам лабораторных исследований установлен диагноз сальмонеллез.



При поступлении информации от ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" о сформированном очаге острой кишечной инфекции Управлением Роспотребнадзора по городу Москве немедленно начато проведение эпидемиологического расследования. По результатам факторного опроса среди пострадавших установлено, что все они употребляли продукцию, реализуемую в станциях здорового питания и кафе в бизнес центрах. Большинство пострадавших употребляли сэндвич с тунцом и соусом "тар-тар" (66.5%), остальные - салаты, стейки с соусом "тар-тар", роллы, куриные биточки.



Расследование вспышки проводилось в отношении производителя здорового питания (цех ООО "Хэлфи фуд продакшн"), организаций, осуществляющих реализацию этой продукции (станции здорового питания ООО "До Луны и обратно", два кафе ООО "Горшочек, вари!" и ООО "Хэлфи фуд ритейл"), а также производителей, осуществлявших поставки сырья. Уведомления о начале предпринимательской деятельности по оказанию услуг общественного питания и торговли продуктами питания, обязательные для этих видов деятельности, юридические лица в Управление Роспотребнадзора по городу Москве не представляли.



При расследовании в цехе выявлены многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологических требований к изготовлению пищевых продуктов, представляющие угрозу здоровью и жизни людей: санитарно-техническое состояние помещений неудовлетворительное, часть оборудования ржавое, используемое холодильного оборудование в неисправном состоянии, температурный режим хранения продукции не соблюдается. Набор производственных помещений не соответствует объему выпускаемой продукции; не соблюдается поточность технологических процессов.



В цехе осуществляется производство салатов, сэндвичей, кремовых кондитерских изделий, первых и вторых горячих блюд, десертов, напитков, различных соусов, в том числе соусы "домашний" и "тар-тар" (с включением сырого яйца) в качестве компонента для сэндвичей с тунцом.



Производство продукции осуществляется без технологических инструкций, отсутствует маркировка о времени выработки продукции, готовые блюда оставляются на следующий день. В холодильных камерах не соблюдаются правила товарного соседства, осуществляется совместное хранение яиц и готовой продукции, мытой и загрязнённой плодоовощной продукции, сырых овощей и готовой продукции. На часть используемого сырья не представлены документы, подтверждающие их качество и безопасность, на готовую продукции проставлялась авансовая маркировка и неправомерно пролонгированные сроки годности, в том числе на салаты.



Установлены нарушения и в двух кафе Healthy food, работающих преимущественно на готовых блюдах промышленного производства, при этом на поступающую продукцию не представлены документы, подтверждающие ее качество и безопасность (товарно-транспортные накладные, декларации о соответствии). Набор и площади помещений кафе не соответствуют мощности, нет достаточного количества холодильного оборудования, отсутствуют гардероб и санитарные узлы для персонала, не все сотрудники имеют необходимые прививки против кишечных инфекций.



Около 84% исследованных проб пищевых продуктов, отобранных в ходе расследования, не отвечали требованиям по микробиологическим показателям, в курином филе, смывах с объектов окружающей среды, у двух работников цеха был выделен возбудитель сальмонеллеза.



В ходе эпидемиологического расследования проведен комплекс санитарно-противоэпидемических мероприятий с привлечением Референс-центра ФБУН "Центральный научно-исследовательский институт эпидемиологии" по мониторингу за сальмонеллезами, экспертной организации ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Москве", его филиалов в административных округах, которые подтвердили эпидемиологическую связь случаев заболеваний сальмонеллезом среди пострадавших с продукцией производителя здорового питания "Хэлфи фуд продакшн".



Управлением Роспотребнадзора по городу Москве с целью предотвращения распространения сальмонеллеза и по факту выявленных нарушений санитарного законодательства, представляющих реальную угрозу здоровью и жизни людей, изъято из оборота 125 партий общим весом 2.837 тыс. кг обезличенного продовольственного сырья и готовой продукции. С 16 июля 2019 года введен временный запрет деятельности и опечатаны помещения производственного цеха здорового питания, двух кафе Healthy food, закрыты и опечатаны 20 станций здорового питания в бизнес-центрах. Судом работа цеха приостановлена на 80 суток, двух кафе на 20 суток. Административные материалы по станциям здорового питания находятся в судах.



Кроме этого Управлением в отношении виновных лиц вынесено 16 постановлений о назначении административных штрафов на сумму около 2 млн руб.



В результате принятых Управлением Роспотребнадзора по городу Москве мер вспышка была локализована и новых случаев сальмонеллеза не зарегистрировано.



"AK&M" от 11.09.2019