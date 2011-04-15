Движение на Сокольнической линии московского метро введено в график

Движение на Сокольнической линии (1) московского метро введено в график. Об этом сообщила столичная подземка.



Напомним, на Сокольнический линии не было движения поездов от станции "Юго-Западная" до станции "Спортивная" по направлению в центр из-за падения пассажира. В обратном направлении поезда следовали с увеличенными интервалами.



Московский метрополитен (Государственное унитарное предприятие города Москвы "Московский ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени метрополитен имени В.И. Ленина") открыт 15 мая 1935 года.



Средняя дальность одной поездки в метро составляет около 14.5 км. В среднем ежедневно услугами метрополитена пользуются более 8.5 млн пассажиров.



Наиболее загруженными на сегодняшний день являются станции "Комсомольская", "Выхино", "Новокосино", "Новогиреево", "Домодедовская", "Бауманская", "Тёплый стан", "Щёлковская", через которые ежедневно проходят от 85 до 150 тыс. человек.



Средняя эксплуатационная скорость поездов Московского метрополитена (с учётом остановок) составляет около 41.61 км/ч. При этом обеспечивается высокая регулярность движения поездов с минимальным интервалом - 90 секунд.



"AK&M" от 11.09.2019