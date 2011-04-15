Госдума приняла в первом чтении поправки, регулирующие использование беспилотников

Государственная Дума на пленарном заседании в среду, 11 сентября, приняла в первом чтении поправки в законодательство в части предотвращения использования беспилотных воздушных судов в противоправных целях. Об этом говорится в материалах ГД.



Он был внесён группой депутатов во главе с председателем Комитета по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым.



Законопроектом предлагается наделить ФСБ России, ФСО России, МВД России, СВР России и Росгвардию полномочиями по пресечению нахождения беспилотных воздушных судов в воздушном пространстве в установленных законом целях, в том числе посредством подавления или преобразования сигналов дистанционного управления беспилотными воздушными судами, а также повреждения или уничтожения таких судов.



По словам парламентария, после окончательного принятия законопроекта силовики смогут "определять принадлежность дрона, связаться с внешним пилотом при любых обстоятельствах или имеющимися средствами менять траекторию полёта беспилотника без его повреждения". В крайнем случае, если беспилотник создаёт угрозу для жизни и здоровья граждан или безопасности стратегических или важных объектов инфраструктуры, его полёт может быть сотрудниками правоохранительных органов принудительно пресечен, уточнил Председатель Комитета.



В свою очередь заместитель председателя Комитета по безопасности и противодействию коррупции Александр Хинштейн отметил, что, по статистике, угроза применения беспилотников для совершения каких либо противоправных действий возрастает. Только в прошлом году, по официальным данным, над важными государственными объектами, находящимися под охраной войск Национальной гвардии, было совершенно 16 пролётов беспилотников. Важные государственные объекты - это объекты ядерной энергетики, атомные комплексы, закрытые города.



При этом в прошлом году, по официальным данным, в России было приобретено 160 тыс. беспилотников, и число их практически удвоилось по сравнению с предыдущим периодом.







"AK&M" от 11.09.2019