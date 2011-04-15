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11/09/2019
18:10

Mastercard и Ростуризм заключили меморандум

Федеральное агентство по туризму и международная платёжная система Mastercard заключили меморандум о стратегическом информационном взаимодействии, основной целью которого является популяризация туризма в Российской Федерации, а также развитие инновационных информационных технологий в сфере туризма. Об этом говорится в сообщении Ростуризма.

Туризм - одна из быстрорастущих и крупнейших глобальных отраслей, которая поставляет более 10% глобального ВВП и обеспечивает более 300 млн рабочих мест. Mastercard во всем мире выступает технологическим партнером индустрии путешествий. Совместно с городскими администрациями и партнёрами в области туризма Mastercard создает комплексные решения, построенные на основе международной экспертизы компании и понимании того, какие решения способствуют развитию предпринимательства в области туризма. С технологиями Mastercard городская инфраструктура становится более удобной и доступной, появляются решения для более эффективного управления туристическими потоками.

Ростуризм ведёт работу по перезапуску отрасли туризма в России с учётом новейших мировых тенденций и инновационных технологий, включая рост числа самостоятельных туристов, цифровизацию и платформизацию туристических услуг. В новой Стратегии развития туризма до 2035 года, которая в ближайшая время будет одобрена Правительством РФ, особый акцент будет сделан на продвижении туристического продукта на внешние и внутренние целевые аудитории. С учетом этого, Ростуризм нацелен на партнёрства с лидерами инноваций, одним из который выступает платёжная система Mastercard.

Mastercard - технологическая компания, работающая в глобальной платёжной индустрии. Компания управляет быстрой сетью обработки платежей, которая соединяет потребителей, финансовые институты, торговые организации, правительственные и деловые структуры более чем в 210 странах.

"AK&M" от 11.09.2019
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