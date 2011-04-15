Состоялось заседание рабочей группы по подготовке и проведению VIII СМЭФ

Состоялось заседание рабочей группы по подготовке и проведению VIII Славянского Международного экономического форума.



Заседание состоялось 10 сентября 2019 года. В нём приняли участие члены оргкомитета - заместитель губернатора Брянской области Галина Петушкова, гендиректор ИА АК&М Зоя Ларькина и представители ответственных служб и ведомств. В ходе рабочей встречи присутствующие обсудили проект резолюции VIII Славянского Международного экономического форума.



Организаторы рассказали, что подготовка к форуму идёт по плану, предусмотрена максимально комфортная логистика для перемещения участников с одной тематической встречи на другую. Также руководитель АК&М предложила оргкомитету рассмотреть возможность разработки мобильного приложения форума, которое будет призвано вовлечь участников форума в активное обсуждение и голосование непосредственно во время СМЭФ-2019.



На данный момент продолжается регистрация участников на форум.



Участие в форуме бесплатное! Регистрация обязательна.

Зарегистрироваться на форум возможно на сайте: http://slavyanskyforum.com/2019/registratsiya/



Основная тема СМЭФ-2019: "СБЕРЕЖЕНИЕ И ПРИУМНОЖЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА".



В СМЭФ-2019 примут участие более 1000 специалистов, в числе которых представители профильных министерств, ведомств, профессиональных ассоциаций, ИТ-компаний, промышленных и сельхозпредприятий, научных кругов и молодёжи. География участников традиционно охватывает как ближнее, так и дальнее зарубежье.



Форум инициирован Правительством Брянской области при содействии Информационного агентства AK&M.



Место проведения: Брянск, Концертный зал "Дружба" Брянской областной филармонии, улица Калинина, д. 82.



"AK&M" от 11.09.2019