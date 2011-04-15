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11/09/2019
15:03

Состоялось заседание рабочей группы по подготовке и проведению VIII СМЭФ

Состоялось заседание рабочей группы по подготовке и проведению VIII Славянского Международного экономического форума.

Заседание состоялось 10 сентября 2019 года. В нём приняли участие члены оргкомитета - заместитель губернатора Брянской области Галина Петушкова, гендиректор ИА АК&М Зоя Ларькина и представители ответственных служб и ведомств. В ходе рабочей встречи присутствующие обсудили проект резолюции VIII Славянского Международного экономического форума.

Организаторы рассказали, что подготовка к форуму идёт по плану, предусмотрена максимально комфортная логистика для перемещения участников с одной тематической встречи на другую. Также руководитель АК&М предложила оргкомитету рассмотреть возможность разработки мобильного приложения форума, которое будет призвано вовлечь участников форума в активное обсуждение и голосование непосредственно во время СМЭФ-2019.

На данный момент продолжается регистрация участников на форум.

Участие в форуме бесплатное! Регистрация обязательна.
Зарегистрироваться на форум возможно на сайте: http://slavyanskyforum.com/2019/registratsiya/

Основная тема СМЭФ-2019: "СБЕРЕЖЕНИЕ И ПРИУМНОЖЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА".

В СМЭФ-2019 примут участие более 1000 специалистов, в числе которых представители профильных министерств, ведомств, профессиональных ассоциаций, ИТ-компаний, промышленных и сельхозпредприятий, научных кругов и молодёжи. География участников традиционно охватывает как ближнее, так и дальнее зарубежье.

Форум инициирован Правительством Брянской области при содействии Информационного агентства AK&M.

Место проведения: Брянск, Концертный зал "Дружба" Брянской областной филармонии, улица Калинина, д. 82.

"AK&M" от 11.09.2019
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