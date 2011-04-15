В Москве построят более 40 медицинских объектов к 2025 году, сообщил Стройкомплек со ссылкой на руководителя Департамента строительства столицы Андрея Бочкарева.



Среди них: 24 амбулаторно-поликлинических учреждения, девять больничных корпусов, пять подстанций скорой медицинской помощи, пять скоропомощных стационаров.



Каждое из учреждений будет соответствовать "Московскому стандарту+".



Также четко определяется комплект необходимого медицинского оборудования, которым должны быть оснащены кабинеты специалистов. На всех новых объектах здравоохранения обеспечат беспрепятственный доступ для маломобильных граждан.





"AK&M" от 11.09.2019