Для пассажиров МЦД разработают тарифный калькулятор, говорится в материалах Стройкомплекса.



Как сообщил начальник дирекции МЦД Департамента транспорта столицы Андрей Акимов, более тысячи жителей столицы и Подмосковья обратились с вопросами к специалистам Московских центральных диаметрах (МЦД) за неделю с момента объявления тарифов.



"В режиме онлайн на страницах социальных сетей проекта и в разделе сайта на странице Московского метрополитена мы даём ответы. Кроме того, мы провели открытую встречу с пассажирами, где ответили на их вопросы и ещё раз разъяснили способы оплаты проезда на диаметрах. Мы будем продолжать эту работу", - сказал А.Акимов.



По его словам, чаще всего жители уточняют, можно ли использовать безлимитные проездные на МЦД, как будут действовать льготы для пенсионеров и школьников, сохранятся ли действующие тарифы электричек.



Много обращений с просьбой просчитать точную стоимость проезда из одного пункта в другой. В ближайшее время все желающие смогут сделать это самостоятельно с помощью тарифного калькулятора, который заработает в разделе МЦД на сайте Московского метро.



Напомним, Московские центральные диаметры - новый вид транспорта, который объединит пригородные электрички и метро, создав фактически систему наземного метро.



Особенность диаметров в том, что они будут проходить Москву насквозь, в то время как обычные электрички имеют конечную остановку на вокзалах. Это увеличит комфорт передвижения по столице и создаст массу вариантов маршрутов в Москве и области.



Маршруты интегрируют в систему транспортной инфраструктуры города, интервал движения в часы пик составит 5-6 минут.



МЦД-1 "Одинцово - Лобня" (52 км) и МЦД-2 "Нахабино - Подольск"(80 км) готовятся к открытию в конце 2019 года. На них будет 66 станций и 27 пересадок.



Для этих маршрутов уже закупили 39 современных поездов "Иволга", из них 26 проходят обкатку. Составы - российского производства.



С запуском первых двух диаметров общественный транспорт станет доступнее для 3.7 млн жителей Москвы и Московской области. Они улучшат транспортную доступность более 45 районов столицы и шести городов области. Благодаря МЦД-1 и МЦД-2 в поездах появится более 900 тыс. новых пассажирских мест в сутки.



Позднее планируется запустить маршруты МЦД "Зеленоград - Раменское", "Апрелевка - Железнодорожный" и "Пушкино - Домодедово".



Все пять диаметров общей длиной 375 км со 186 станциями заработают до конца 2024 года.



Общий пассажиропоток МЦД превысит 300 млн человек в год, а нагрузка на транспортную инфраструктуру Москвы снизится на 10-12%.



"AK&M" от 11.09.2019