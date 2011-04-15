В Москве строится 123 дома по программе реновации жилья, говорится в материалах Стройкомплекса.



Как сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев, 47 жилых домов для переселения по программе реновации введено в столице за два года.



"Сейчас в городе возводится 123 дома по реновации, с начала этого года построили восемь корпусов. До конца года сдадим ещё шесть новостроек", - рассказал А.Бочкарев.



По его словам, готовая улучшенная отделка в новых квартирах будет полностью соответствовать стандартам реновации.



Напомним, мэр Москвы Сергей Собянин 1 августа 2017 года утвердил программу реновации жилищного фонда. Она предусматривает расселение более 350 тыс. квартир. В программу включено 5173 дома.



Уже утверждён адресный список из 351 стартовой площадки с потенциалом строительства более 5.1 млн кв. м недвижимости. Он будет пополняться.



"AK&M" от 11.09.2019