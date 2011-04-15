Инфляция за неделю, с 3 по 9 сентября, составила 0.1%

Инфляция за неделю, с 3 по 9 сентября 2019 года, составила 0.1%, сообщил Росстат.



С начала месяца инфляция составила 0.1%, с начала года - 2.3%.



Цены на сахар-песок снизились на 1.6%, масло подсолнечное - на 0.2%. Снижение цен на плодоовощную продукцию в среднем составило 2.7%, в том числе на лук репчатый - 5.6%, морковь и картофель - 5.4%, помидоры - 3.7%. В то же время огурцы стали дороже на 3.4%.



Цены на молоко пастеризованное, яйца куриные и крупу гречневую выросли на 0.4%, говядину, масло сливочное, рис, макаронные изделия, вермишель и карамель - на 0.2%.



Цены на бензин автомобильный и дизельное топливо не изменились.



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