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11/09/2019
17:56

Татнефть разработала технологии для разработки залежей сверхвязкой нефти

Специалистами института "ТатНИПИнефть" и управления по добыче сверхвязкой нефти (УДСВН) компании "Татнефть" разработан комплекс технологий для увеличения эффективности разработки залежей сверхвязкой нефти. Об этом говорится в сообщении компании.

Комплекс технологических решений для увеличения эффективности добычи сверхвязкой нефти (СВН) включает три технологии: технологию применения термогелевых композиций для блокирования водопроявляющих интервалов в добывающих скважинах (ТГК); технологию создания термогидродинамической связи в заглинизированных коллекторах (ГДС); технологию применения углеводородного растворителя (ТПР).

В совокупности эти технологии позволяют интенсифицировать извлечение сверхвязкой нефти с использованием метода парогравитационного дренирования.

Технология применения термогелевых композиций для блокирования водопроявляющих интервалов в добывающих скважинах (ТГК) предназначена для временной изоляции водопроявляющих интервалов в горизонтальном стволе парных горизонтальных паронагнетательной и добывающей скважин с целью повышения технологических показателей эксплуатации добывающих скважин.

Разработанная технология нашла широкое применение на объектах "Татнефти" и позволяет снизить удельный расход пара на добычу одной тонны СВН, обводненность продукции, увеличить суточный дебит нефти.

Специалистами "ТатНИПИнефти" решен вопрос создания термогидродинамической связи в заглинизированных коллекторах. Для решения проблемы по установлению связи между парными горизонтальными нагнетательными и добывающими скважинами из-за наличия участков с низким нефтенасыщением, состоящих из непроницаемых глин, препятствующих потоку жидкости между ними, разработана технология и способ разработки залежи, основанный на закачке необходимых объемах и концентрацию кислот, которые будут зависеть от глинистой и карбонатной составляющей пород, слагающих коллектор. Также решены вопросы по минимизации отрицательного воздействия кислот на НКТ и фильтр скважины, то есть подобран оптимальный состав и вариант воздействия.

С целью совершенствования технологии парогравитационнного дренирования для уменьшения расхода пара и повышения добычи нефти реализуется эффективная технология, основанная на совместной закачке пара с определенным объемом растворителя в призабойную зону нефтяных скважин с последующей его продавкой в пласт - технология применения углеводородного растворителя (ТПР). Она предназначена для интенсификации добычи и увеличения коэффициента извлечения сверхвязкой нефти путем использования углеводородных растворителей с различными добавками.

Разработанный комплекс технологических решений для увеличения эффективности разработки месторождений СВН доказал свою высокую эффективность в процессе промысловых испытаний и по результатам ОПР рекомендован к промышленному внедрению. Суммарная текущая экономическая эффективность от применения новых методов воздействия в период с 2017 по 2019 год оценивается в 2.05 млрд руб.

На все представленные технологии получены соответствующие патенты РФ на изобретения, подтверждающие уникальность теоретических и практических исследований Татнефти в области добычи СВН.

ПАО "Татнефть" (ИНН 1644003838) - шестая по объёму добычи нефтяная компания РФ.

Чистая прибыль акционеров Группы Татнефть за шесть месяцев 2019 года по МСФО составила 114.286 млрд руб. ($1.749 млрд) по сравнению со 105.174 млрд руб. ($1.772 млрд) за соответствующий период 2018 года. Консолидированная выручка от реализации и прочие доходы от основной деятельности за вычетом экспортных пошлин и акцизов составили 449.656 млрд руб. ($6.882 млрд) по сравнению с 422.333 млрд руб. ($7.116 млрд). Показатель EBITDA (не является финансовым показателем, предусмотренным МСФО) составил 164.382 млрд руб. ($2.516 млрд) по сравнению с 143.246 млрд руб. ($2.414 млрд).

Чистая прибыль акционеров Группы во II квартале 2019 года составила 54.135 млрд руб. ($839 млн) по сравнению с 63.164 млрд руб. ($1.022 млрд) чистой прибыли акционеров Группы, полученной во II квартале 2018 года. Консолидированная выручка от реализации и прочие доходы от небанковской деятельности за вычетом экспортных пошлин и акцизов составили 222.330 млрд руб. ($3.444) по сравнению с 233.988 млрд руб. ($3.786 млрд).

"AK&M" от 11.09.2019
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