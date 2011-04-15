ЛУКОЙЛ закрыл сделку по приобретению 25% в Marine XII

ПАО "ЛУКОЙЛ" закрыло сделку по приобретению 25%-ной доли участия в проекте Marine XII в Республике Конго у компании New Age M12 Holdings Limited. Об этом говорится в сообщении компании.



Сделка была закрыта после выполнения всех отлагательных условий, в том числе получения одобрения государственных органов Республики Конго.



Лицензионный участок Marine XII площадью 571 кв. км расположен на континентальном шельфе Республики Конго в 20 км от берега. Глубина моря в районе участка составляет 20-90 м. В пределах участка открыто пять месторождений, доказанные и вероятные запасы (2P) которых оцениваются в 1.3 млрд барр. н.э. по данным международного независимого аудита. В 2015 году в эксплуатацию введены месторождения Nene и Litchendjili, суточная добыча на которых составляет 28 тыс. барр. нефти (в основном легкой малосернистой) и газового конденсата, а также 1.7 млн куб. м товарного газа.



Лицензионный участок Marine XII разрабатывается на условиях соглашения о разделе продукции. Оператором проекта является компания ENI с долей 65%, в проекте также участвует государственная компания Societe Nationale des Petroles du Congo с долей 10%.



ПАО "ЛУКОЙЛ" (ИНН 7708004767) - вторая компания в РФ по объёмам добычи нефти. Уставный капитал равен 21264081.375 руб. В обращении находится 850563255 обыкновенных акций номиналом 0.025 руб. Наиболее крупный пакет акций компании контролируется её менеджментом.



Чистая прибыль, относящаяся к акционерам ПАО "ЛУКОЙЛ" по МСФО за I квартал 2019 года выросла на 36.8% до 149.2 млрд руб. со 109.1 млрд руб. годом ранее. Выручка от реализации составила 1.851 трлн руб., что на 13.5% больше по сравнению с I кварталом 2018 года. Показатель EBITDA составил 298.1 млрд руб., увеличившись на 35.8%.



AK&M "Рынок слияний и поглощений"