Роснефть увеличила заправки самолётов в период ВЭФ

Компания "РН - Аэро", оператор топливозаправочного бизнеса НК "Роснефть", более чем в два раза увеличила объёмы заправки воздушных судов, а также число заправочных операций в аэропорту "Кневичи" Владивостока в период проведения юбилейного V Восточного экономического форума (ВЭФ) по сравнению ежедневными показателями. Об этом говорится в сообщении компании.



Для обеспечения заправки самолётов, обслуживающих гостей и участников ВЭФ на топливозаправочный комплекс Роснефти Кневичи дополнительно было перебазировано 5 аэродромных топливозаправщиков, их количество было доведено до 13 единиц. Также был создан необходимый резерв авиатоплива.



Восточный экономический форум является крупнейшей международной площадкой для обсуждения стратегии развития политических, экономических и культурных связей России и стран Азиатско-Тихоокеанского региона. НК "Роснефть" выступила генеральным партнёром Восточного экономического форума.



"РН - Аэро" - специализированное дочернее общество НК "Роснефть", оператор авиазаправочного бизнеса компании. С 2008 года предприятие осуществляет реализацию авиационного топлива, а также оказывает полный комплекс услуг по поставке авиационного керосина и организации заправки воздушных судов в аэропортах России и СНГ.



В настоящее время "РН-Аэро" производит заправку "в крыло" в 43 российских и зарубежных аэропортах, в том числе, в "Шереметьево", "Внуково", "Домодедово", Санкт-Петербурге, Сочи, Краснодаре, Иркутске, Владивостоке, Анапе, Южно-Сахалинске, а также в Тбилиси, Батуми и Кутаиси (Грузия), Улан-Баторе (Монголия).



НК "Роснефть" (ИНН 7706107510) - крупнейшая нефтяная компания в РФ и крупнейший налогоплательщик страны. Доказанные запасы углеводородов Роснефти по классификации SEC превышают 37.7 млрд баррелей н.э. Уставный капитал компании равен 105.981 млн руб. На эту сумму эмитировано 10598177810 обыкновенных акций номиналом 0.01 руб. Крупнейшими акционерами Роснефти на 1 сентября 2017 года являлись: государственное АО "Роснефтегаз" (50%+1 акция), BP Russian Investments Limited (19.75%), QHG Oil Ventures Pte. Ltd. (СП Glencore и QIA, 19.5%).



Роснефть располагает крупнейшей сетью розничных продаж на территории России, включающей около 3000 АЗС/АЗК. География розничного бизнеса компании охватывает 66 регионов во всех федеральных округах РФ.



Чистая прибыль, относящаяся к акционерам Роснефти, по МСФО за I квартал 2019 года выросла на 61.7% до 131 млрд руб. с 81 млрд руб. годом ранее. Выручка от реализации и доход от ассоциированных и совместных предприятий составил 2.077 трлн руб. против 1.722 трлн руб. (+20.6%). Показатель EBITDA увеличился на 42.3% до 548 млрд руб. с 385 млрд руб.



"AK&M" от 11.09.2019