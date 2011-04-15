Газпром и ЛУКОЙЛ обсудили перспективы развития взаимодействия в сферах поставки и переработки газа. Об этом говорится в сообщении сторон по итогам состоявшейся в Москве рабочей встречи председателя правления ПАО "Газпром" Алексея Миллера и президента ПАО "ЛУКОЙЛ" Вагита Алекперова.



Стороны обсудили ход взаимодействия компаний в сферах поставки и переработки газа.



Кроме того, речь шла о текущем статусе проекта совместного освоения Ванейвисского и Лаявожского месторождений.



Напомним, между Газпромом и ЛУКОЙЛом действует генеральное соглашение о стратегическом партнёрстве на 2014-2024 годы, в рамках которого, в частности, ЛУКОЙЛ осуществляет поставки газа в газотранспортную систему Газпрома.



С октября 2015 года на Сосногорский ГПЗ Газпрома поступает попутный нефтяной газ с северной группы месторождений ООО "ЛУКОЙЛ-Коми".



В мае 2018 года Газпром и ЛУКОЙЛ подписали соглашение, в соответствии с которым намерены совместно реализовать проект освоения Ванейвисского и Лаявожского месторождений в Ненецком автономном округе. В документе определены общие условия и порядок создания на паритетной основе совместного предприятия для реализации проекта.



ПАО "Газпром" (ИНН 7736050003) является крупнейшей в мире газовой компанией. Уставный капитал Газпрома составляет 118.367 млрд руб. Выпущено 23673512900 обыкновенных акций номиналом 5 руб. Количество акционеров Газпрома в России и за рубежом составляет несколько сотен тысяч. Под контролем Российской Федерации находится свыше 50% акций компании. Депозитарием программы ADR Gazprom является The Bank of New York Mellon.



Крупнейшими иностранными партнёрами Газпрома являются: немецкие компании E.ON, BASF, Wintershall, Verbundnetz Gas VNG, Siemens; французские ENGIE, EDF и Total; итальянская ENI; турецкая Botas; финская Fortum; нидерландские Gasunie и GasTerra; датская DONG Energy; норвежская Statoil; австрийская OMV; китайские CNPC и PetroChina; индийская GAIL; алжирская Sonatrach; вьетнамская PetroVietnam; венесуэльская PDVSA; аргентинская YPF; венгерская MOL; польская PGNiG; словацкая SPP; сербская "Сербиягаз"; "Болгарский энергетический холдинг" ЕАД; корейская Kogas; японские Mitsui, Mitsubishi Corporation и транснациональная Shell.



Чистая прибыль Газпрома по РСБУ за I квартал 2019 года выросла в 1.6 раза до 199.468 млрд руб. со 122.611 млрд руб. годом ранее. Прибыль до налогообложения составила 297.716 млрд руб. против 185.388 млрд руб. годом ранее (рост в 1.6 раза). Валовая прибыль увеличилась на 2% до 725.144 млрд руб. с 710.557 млрд руб. Выручка (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) составила 1.425 трлн руб. против 1.393 трлн руб. годом ранее.



ПАО "ЛУКОЙЛ" (ИНН 7708004767) - вторая компания в РФ по объёмам добычи нефти. Уставный капитал равен 21264081.375 руб. В обращении находится 850563255 обыкновенных акций номиналом 0.025 руб. Наиболее крупный пакет акций компании контролируется её менеджментом.



Чистая прибыль, относящаяся к акционерам ПАО "ЛУКОЙЛ" по МСФО за I квартал 2019 года выросла на 36.8% до 149.2 млрд руб. со 109.1 млрд руб. годом ранее. Выручка от реализации составила 1.851 трлн руб., что на 13.5% больше по сравнению с I кварталом 2018 года. Показатель EBITDA составил 298.1 млрд руб., увеличившись на 35.8%.



"AK&M" от 11.09.2019