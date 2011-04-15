А.Миллер и С.Терзич обсудили ход развития газотранспортной инфраструктуры в Сербии

Алексей Миллер и Славенко Терзич обсудили ход развития газотранспортной инфраструктуры в Сербии. Об этом говорится в сообщении Газпрома по итогам состоявшейся в Москве рабочей встречи председателя правления ПАО "Газпром" Алексея Миллера и чрезвычайного и полномочного посла Республики Сербия в Российской Федерации Славенко Терзича.



На встрече была дана высокая оценка сотрудничеству в энергетической сфере.



Отдельное внимание стороны уделили ходу развития газотранспортной инфраструктуры на территории Сербии. Было отмечено, что в настоящее время продолжается работа по строительству линейной части газопровода от границы с Болгарией до границы с Венгрией.



Напомним, в 2018 году Газпром поставил в Сербию 2.15 млрд куб. м газа - на 1.2% больше, чем в 2017 году (2.12 млрд куб. м).



В июне 2017 года Газпром и Министерство энергетики и горного дела Сербии подписали дорожную карту по развитию газотранспортных мощностей в республике.



За реализацию проекта строительства магистрального газопровода отвечает проектная компания GASTRANS d.o.o. Novi Sad.



ПАО "Газпром" (ИНН 7736050003) является крупнейшей в мире газовой компанией. Уставный капитал Газпрома составляет 118.367 млрд руб. Выпущено 23673512900 обыкновенных акций номиналом 5 руб. Количество акционеров Газпрома в России и за рубежом составляет несколько сотен тысяч. Под контролем Российской Федерации находится свыше 50% акций компании. Депозитарием программы ADR Gazprom является The Bank of New York Mellon.



Крупнейшими иностранными партнёрами Газпрома являются: немецкие компании E.ON, BASF, Wintershall, Verbundnetz Gas VNG, Siemens; французские ENGIE, EDF и Total; итальянская ENI; турецкая Botas; финская Fortum; нидерландские Gasunie и GasTerra; датская DONG Energy; норвежская Statoil; австрийская OMV; китайские CNPC и PetroChina; индийская GAIL; алжирская Sonatrach; вьетнамская PetroVietnam; венесуэльская PDVSA; аргентинская YPF; венгерская MOL; польская PGNiG; словацкая SPP; сербская "Сербиягаз"; "Болгарский энергетический холдинг" ЕАД; корейская Kogas; японские Mitsui, Mitsubishi Corporation и транснациональная Shell.



Чистая прибыль Газпрома по РСБУ за I квартал 2019 года выросла в 1.6 раза до 199.468 млрд руб. со 122.611 млрд руб. годом ранее. Прибыль до налогообложения составила 297.716 млрд руб. против 185.388 млрд руб. годом ранее (рост в 1.6 раза). Валовая прибыль увеличилась на 2% до 725.144 млрд руб. с 710.557 млрд руб. Выручка (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) составила 1.425 трлн руб. против 1.393 трлн руб. годом ранее.



"AK&M" от 11.09.2019