Покрытие мобильной связью на участке строящейся ЦКАД составило 71.07%

В части оценки голосового соединения все операторы показали примерно одинаковые результаты. Доля неуспешных попыток голосового соединения варьируется от 0.7% до 1.3%.
Схожие результаты зафиксированы в части передачи SMS-сообщений. Доля недоставленных SMS-сообщений незначительна и варьируется от 0.2% до 1.5%.
Вместе с тем максимальные показатели среднего значения скорости передачи данных к абоненту зафиксированы у МТС - 12 Мбит/сек. (у ООО "Т2 Мобайл" - 9 Мбит/сек., у МегаФона - 8.2 Мбит/сек., у ВымпелКома - около 5 Мбит/сек.).
Измерения проводились в соответствии с методикой оценки качества услуг подвижной радиотелефонной связи, утверждённой министром связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.