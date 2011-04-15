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11/09/2019
18:29

Покрытие мобильной связью на участке строящейся ЦКАД составило 71.07%

Покрытие мобильной связью на северо-восточном участке строящейся ЦКАД Московской области составило 71.07% (GSM - 99.99%; UMTS - 90.75%; LTE - 22.48%). Об этом сообщил Роскомнадзор.

Меньший процент покрытия GSM зафиксирован у ПАО "МегаФон" (99.84%); UMTS - ПАО "ВымпелКом" (60.06%); LTE - ПАО "ВымпелКом" (14.68%).

В части оценки голосового соединения все операторы показали примерно одинаковые результаты. Доля неуспешных попыток голосового соединения варьируется от 0.7% до 1.3%.

Схожие результаты зафиксированы в части передачи SMS-сообщений. Доля недоставленных SMS-сообщений незначительна и варьируется от 0.2% до 1.5%.

Вместе с тем максимальные показатели среднего значения скорости передачи данных к абоненту зафиксированы у МТС - 12 Мбит/сек. (у ООО "Т2 Мобайл" - 9 Мбит/сек., у МегаФона - 8.2 Мбит/сек., у ВымпелКома - около 5 Мбит/сек.).

Измерения проводились в соответствии с методикой оценки качества услуг подвижной радиотелефонной связи, утверждённой министром связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

"AK&M" от 11.09.2019
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