Покрытие мобильной связью на участке строящейся ЦКАД составило 71.07%

Покрытие мобильной связью на северо-восточном участке строящейся ЦКАД Московской области составило 71.07% (GSM - 99.99%; UMTS - 90.75%; LTE - 22.48%). Об этом сообщил Роскомнадзор.



Меньший процент покрытия GSM зафиксирован у ПАО "МегаФон" (99.84%); UMTS - ПАО "ВымпелКом" (60.06%); LTE - ПАО "ВымпелКом" (14.68%).



В части оценки голосового соединения все операторы показали примерно одинаковые результаты. Доля неуспешных попыток голосового соединения варьируется от 0.7% до 1.3%.



Схожие результаты зафиксированы в части передачи SMS-сообщений. Доля недоставленных SMS-сообщений незначительна и варьируется от 0.2% до 1.5%.



Вместе с тем максимальные показатели среднего значения скорости передачи данных к абоненту зафиксированы у МТС - 12 Мбит/сек. (у ООО "Т2 Мобайл" - 9 Мбит/сек., у МегаФона - 8.2 Мбит/сек., у ВымпелКома - около 5 Мбит/сек.).



Измерения проводились в соответствии с методикой оценки качества услуг подвижной радиотелефонной связи, утверждённой министром связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.



"AK&M" от 11.09.2019