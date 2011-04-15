Дайджест газеты "Коммерсант" от 12 сентября 2019 года

Дайджест газеты "Коммерсант" 12 сентября 2019 года.



АГЕНТЫ С МИНТРУДНЫМ БУДУЩИМ

МИНИСТЕРСТВО ПРЕДЛОЖИЛО УБРАТЬ ПОСРЕДНИКОВ С ПЕНСИОННОГО РЫНКА



Министерство труда считает необходимым отменить норму по потере инвестиционного дохода гражданами в случае досрочного перехода из одного пенсионного фонда в другой. Впрочем, для начала министерство хочет запретить негосударственным пенсионным фондам привлекать агентов, функцию которых выполняют банки, страховщики, брокеры и т. п. Это попытка простыми запретительными мерами решить сложный вопрос, поскольку власти пока не могут справиться с неправомерными переводами накоплений, из-за которых происходят многомиллиардные потери граждан, считают эксперты.





У СИРИЙСКОГО РИСКА ИСТЕК СРОК ДАВНОСТИ

СПЕЦНАЗОВЦУ ФСБ ОТКАЗАЛИ В КОМПЕНСАЦИИ И НЕ ВЫДАЛИ ПАЕК



Как стало известно "Ъ", Пятигорский гарнизонный военный суд отклонил административный иск спецназовца ФСБ России Юрия Писаренко. Ему отказали в выплате надбавки за выполнение задач, связанных с риском для жизни и здоровья, в мирное время в Сирии и не обеспечили пайком. Вынося отказное решение, суд согласился с мнением представителя ответчика о том, что истец пропустил срок подачи искового заявления без уважительных причин и не имел права на продпаек.





ДЕНЬГИ ДИПЛОМАТОВ РАЗДЕЛИЛИ НА ТРОИХ

БЫВШИЙ ГЛАВБУХ ПОСОЛЬСТВА РОССИИ В ИЗРАИЛЕ ПРИЗНАЛА ВИНУ, НО НЕ ПОЛУЧИЛА СУД В ОСОБОМ ПОРЯДКЕ





Как стало известно "Ъ", в Нагатинский райсуд Москвы поступили для рассмотрения по существу материалы громкого уголовного дела в отношении трех женщин, которые обвиняются в хищении 50 млн руб. у посольства России в Израиле. Две из них работали в диппредставительстве, а третья - их предполагаемая пособница - являлась сотрудницей ФГУПа, в ведении которого находится зарубежная недвижимость России. По версии следствия, обвиняемые вывели деньги с валютных счетов дипмиссии под видом оплаты аренды, а также местных налогов и сборов.





КРАБОЛОВАМ РАСЧИЩАЮТ СТАПЕЛИ

ИГРОКИ РЫНКА ГОТОВЯТСЯ К РОЗЫГРЫШУ КВОТ



"Ъ" стали известны планы ключевых претендентов на получение крабовых квот - Русской рыбопромышленной компании и Северо-западного рыбопромышленного консорциума - по строительству краболовов. РРПК предварительно договорилась о строительстве 22 судов общей стоимостью порядка $500 млн. В частности, компания собирается построить десять краболовов на Онежском заводе ФГУП "Росморпорт", тем самым претендуя на все разыгрываемые квоты в Северном бассейне, где традиционно работает СЗРК. По данным "Ъ", консорциум и сам планирует строить десять краболовов и выбирает между Выборгским судостроительным заводом и "Красным Сормово". Этот заказ может обойтись в €300 млн.





МОНГОЛИЯ ПОМЕНЯЕТ АН-2 МОТОРЫ

МЕСТНАЯ КОМПАНИЯ СОБИРАЕТСЯ ПОЛУЧИТЬ КРЕДИТ ВЭБА НА РЕМОТОРИЗАЦИЮ



Российско-американо-монгольское предприятие Mongolian Aircraft Industries (MAI) планирует в следующем году запустить ремоторизацию подержанных самолетов Ан-2 по проекту новосибирского СибНИА. Инвестиции в проект - $10 млн, из которых $8 млн может составить кредит ВЭБ.РФ. Продажи предполагается вести в Монголии, а впоследствии выйти на рынок Юго-Восточной Азии. Самолет будет стоить в среднем $1,6 млн. Эксперты видят у проекта перспективы, но подчеркивают, что организовать рентабельные перевозки пассажиров на таких самолетах сложно.





ТУРИСТЫ ЗАБРОНИРОВАЛИ ПУСТЫЕ ПЛЯЖИ

РЕЗКО ВЫРОС СПРОС НА ОСЕННИЙ ОТДЫХ



Наступившая осень оказалась необычайно успешным сезоном для рынка организованного туризма: крупные туроператоры фиксируют рост продаж турпакетов в бархатном сезоне на 20-30% по сравнению с тем же периодом прошлого года. В летние месяцы спрос увеличивался гораздо медленнее. Переориентацию путешественников на отдых в сентябре участники рынка связывают со стремлением экономить: осенью многие надеются на скидки на популярных направлениях и пустые пляжи.





"РУСГИДРО" НАЧАЛА РАЗМЕН АКТИВОВ

СДЕЛКА СО СТРУКТУРАМИ АНДРЕЯ МЕЛЬНИЧЕНКО НАМЕЧЕНА НА ОКТЯБРЬ



"РусГидро" и структуры Андрея Мельниченко приступили к активной фазе сделки по обмену активов в их совместном бизнесе - Дальневосточной энергетической компании (ДЭК). Бизнесмен получит активы на Дальнем Востоке - Приморскую ГРЭС и Лучегорский угольный разрез, оплатив их своей долей в ДЭК. Для этого стороны уже создали отдельное ООО "Приморская ГРЭС", которое в течение месяца может стать участником энергорынка. По данным "Ъ", сделка может быть совершена в течение октября.





Информация предоставлена редакцией газеты "Коммерсант".

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"AK&M" от 12.09.2019