Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

12/09/2019
09:26

Повтор! Инфляция за неделю, с 3 по 9 сентября, составила 0.1%

Инфляция за неделю, с 3 по 9 сентября 2019 года, составила 0.1%, сообщил Росстат.

С начала месяца инфляция составила 0.1%, с начала года - 2.3%.

Цены на сахар-песок снизились на 1.6%, масло подсолнечное - на 0.2%. Снижение цен на плодоовощную продукцию в среднем составило 2.7%, в том числе на лук репчатый - 5.6%, морковь и картофель - 5.4%, помидоры - 3.7%. В то же время огурцы стали дороже на 3.4%.

Цены на молоко пастеризованное, яйца куриные и крупу гречневую выросли на 0.4%, говядину, масло сливочное, рис, макаронные изделия, вермишель и карамель - на 0.2%.

Цены на бензин автомобильный и дизельное топливо не изменились.

"AK&M" от 11.09.2019
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100