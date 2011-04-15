Повтор! Роснефть расширила ассортимент продукции нефтехимии, реализуемой на биржевых торгах СПбМТСБ

ПАО "НК "Роснефть" расширило ассортимент продукции нефтехимии, представленной на торгах Санкт-Петербургской Международной Товарно-сырьевой Биржи (АО "СПбМТСБ"). Об этом говорится в сообщении Роснефти.



Компания 4 сентября 2019 года начала реализацию на бирже синтетического каучука этилен-пропилен-диенового марок СКЭПТ 50 и СКЭПТ 40 производства ПАО "Уфаоргсинтез".



Кроме синтетического каучука компания регулярно выставляет на биржевые торги такую нефтехимическую продукцию, как нефтяные растворители (нефрасы) С2 и П1, ортоксилол и серу техническую производства обществ группы.



Нефтехимические активы являются важной частью производственного комплекса НК "Роснефть".



В состав нефтехимического комплекса ПАО "НК "Роснефть" входят Ангарский завод полимеров, Новокуйбышевская нефтехимическая компания, Уфаоргсинтез. Кроме того, нефтехимическое производство представлено комплексом ароматики в "Башнефть-Уфанефтехим" и мощностями по производству метанола, бутиловых спиртов, аминов в Ангарской НХК.



Этилен-пропиленовые каучуки СКЭПТ обладают рядом полезных свойств, таких как термостойкость, устойчивость к химическому воздействию, совместимость с пожаробезопасными компонентами. Каучук СКЭПТ используется как изолирующий и уплотняющий материал. В частности, из него изготавливают оконные уплотнители, детали автомобилей, изоляцию проводов и кабелей. Также, каучук СКЭПТ используется в ракетостроении.



НК "Роснефть" (ИНН 7706107510) - крупнейшая нефтяная компания в РФ и крупнейший налогоплательщик страны. Доказанные запасы углеводородов Роснефти по классификации SEC превышают 37.7 млрд баррелей н.э. Уставный капитал компании равен 105.981 млн руб. На эту сумму эмитировано 10598177810 обыкновенных акций номиналом 0.01 руб. Крупнейшими акционерами Роснефти на 1 сентября 2017 года являлись: государственное АО "Роснефтегаз" (50%+1 акция), BP Russian Investments Limited (19.75%), QHG Oil Ventures Pte. Ltd. (СП Glencore и QIA, 19.5%).



Роснефть располагает крупнейшей сетью розничных продаж на территории России, включающей около 3000 АЗС/АЗК. География розничного бизнеса компании охватывает 66 регионов во всех федеральных округах РФ.



Чистая прибыль, относящаяся к акционерам Роснефти, по МСФО за I квартал 2019 года выросла на 61.7% до 131 млрд руб. с 81 млрд руб. годом ранее. Выручка от реализации и доход от ассоциированных и совместных предприятий составил 2.077 трлн руб. против 1.722 трлн руб. (+20.6%). Показатель EBITDA увеличился на 42.3% до 548 млрд руб. с 385 млрд руб.



"AK&M" от 11.09.2019