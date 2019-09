На Центральной дожимной компрессорной станции Чаяндинского месторождения запущен в работу газоперекачивающий агрегат

На Чаяндинском нефтегазоконденсатном месторождении (Республика Саха, Якутия), обустройством которого занимается ООО "Газпром добыча Ноябрьск", активно продолжается пусконаладка оборудования и подготовка к работе объектов производственной инфраструктуры. Об этом говорится в сообщении компании.



На Центральной дожимной компрессорной станции, предназначенной для обеспечения требуемого давления газа, 6 сентября 2019 года был произведён запуск первого газоперекачивающего агрегата. Все технологические операции — подача топливного газа, розжиг и запуск двигателя — прошли в штатном режиме.



По словам заместителя генерального директора по производству ООО "Газпром добыча Ноябрьск" Сергея Шашмурина, газоперекачивающие агрегаты такой мощности — 25 МВт — используются в дожимном комплексе предприятия впервые. Напомним, что начало поставок газа в КНР по газопроводу "Сила Сибири", ресурсной базой для которого является Чаяндинское месторождение, намечено на 1 декабря нынешнего года.



ООО "Газпром добыча Ноябрьск" — 100-процентное дочернее общество ПАО "Газпром", осуществляющее разработку 7 месторождений, в том числе 4 газовых, 2 газоконденсатных и 1 нефтегазоконденсатного. Производственные объекты Общества расположены в Ямало-Ненецком автономном округе, на Камчатке и в Якутии. В составе предприятия — 3 газовых промысла и 3 газопромысловых управления. На правах оператора компания оказывает услуги по добыче и подготовке газа независимым недропользователям на Губкинском, Муравленковском, Новогоднем, Вынгапуровском, Тарасовском, Северо-Губкинском, Вьюжном, Метельном и Еты-Пуровском месторождениях (ЯНАО). В компании внедрена и функционирует интегрированная система менеджмента, соответствующая требованиям корпоративного стандарта СТО Газпром 9001 и международным стандартам ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 50001. Коллектив насчитывает свыше 4000 человек. Главный офис находится в Ноябрьске.



ПАО "Газпром" (ИНН 7736050003) является крупнейшей в мире газовой компанией. Уставный капитал Газпрома составляет 118.367 млрд руб. Выпущено 23673512900 обыкновенных акций номиналом 5 руб. Количество акционеров Газпрома в России и за рубежом составляет несколько сотен тысяч. Под контролем Российской Федерации находится свыше 50% акций компании. Депозитарием программы ADR Gazprom является The Bank of New York Mellon.



Крупнейшими иностранными партнёрами Газпрома являются: немецкие компании E.ON, BASF, Wintershall, Verbundnetz Gas VNG, Siemens; французские ENGIE, EDF и Total; итальянская ENI; турецкая Botas; финская Fortum; нидерландские Gasunie и GasTerra; датская DONG Energy; норвежская Statoil; австрийская OMV; китайские CNPC и PetroChina; индийская GAIL; алжирская Sonatrach; вьетнамская PetroVietnam; венесуэльская PDVSA; аргентинская YPF; венгерская MOL; польская PGNiG; словацкая SPP; сербская "Сербиягаз"; "Болгарский энергетический холдинг" ЕАД; корейская Kogas; японские Mitsui, Mitsubishi Corporation и транснациональная Shell.



Чистая прибыль Газпрома по РСБУ за I квартал 2019 года выросла в 1.6 раза до 199.468 млрд руб. со 122.611 млрд руб. годом ранее. Прибыль до налогообложения составила 297.716 млрд руб. против 185.388 млрд руб. годом ранее (рост в 1.6 раза). Валовая прибыль увеличилась на 2% до 725.144 млрд руб. с 710.557 млрд руб. Выручка (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) составила 1.425 трлн руб. против 1.393 трлн руб. годом ранее.



