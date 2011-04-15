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12/09/2019
11:22

Нефть пытается восстановиться после обвала

Нефтяные цены пытаются восстанавливаться после вчерашнего снижения, вызванного словами Дональда Трампа: американский президент высказался на тему возможного смягчения санкций в отношении Ирана. Возвращение иранской нефти на рынок грозит нарушить и без того шаткое равновесие спроса и предложения. Об этом говорится в комментарии эксперта Академии управления финансами и инвестициями Геннадия Николаева.

ОПЕК снизил прогноз по темпам роста мирового потребления нефти почти на 80 тысяч баррелей в сутки в 2019 году и на 60 тыс. баррелей в сутки в 2020 году. Организация считает, что спрос на сырье составит порядка 99.84 млн баррелей в сутки и 100.92 млн баррелей в сутки в 2019 и 2020 годах соответственно.

Поддержку котировкам оказывает сокращение запасов нефти в США четвертую неделю подряд: американские хранилища опустели на 6.91 млн баррелей, тогда как аналитики ожидали снижения на 3.6 млн баррелей. Прогноз добычи нефти в стране был понижен Управлением энергетической информацией США на 30 тысяч баррелей в сутки в 2019 году - до 12.24 млн баррелей в сутки. Становится очевидно, что пик добычи уже пройден: сланцевые месторождения начали истощаться, а добывать нефть становится гораздо затратнее. Сильнее всего активность упала в Оклахоме и Аляске, где себестоимость добычи близка к $55 за баррель, а если рассматривать шельф - $65 за баррель. Тогда как в целом уровень безубыточности добычи в США составляет $45 за баррель.

Тем не менее, на данный момент гораздо больше внимания будет уделяться текущему состоянию экономики, в рамках которого спрос на сырье может значительно сократится. Ожидаем дальнейшее снижение котировок до отметки в $61 за баррель.









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С уважением,
Брыкова Александра
skype: apbrykova
www.facebook.com/alexbrykova
ale-brykova1990@yandex.ru
+7 906 708 14 42


"AK&M" от 12.09.2019
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