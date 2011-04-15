Д.Трамп обвалил цены на нефть

Известия о том, что президент США обсуждает возможность ослабления иранских санкций обвалили цены на нефть в конце дня. В частности, агентство Bloomberg, сообщило о том, что Трамп обсуждал сокращение санкций в преддверии встречи с президентом Ирана Хассаном Рухани на заседании Генеральной Ассамблеи ООН, которая состоится позднее в этом месяце. Кроме того, во вторник ушел в отставку советник по национальной безопасности Джон Болтон, известный своей жесткой позицией в отношении Ирана. Поговаривают, что резко критиковал предложение Трампа. На этом фоне баррель сорта Brent в считаные часы подешевел почти на 3%, и концу торгового дня обосновался в области $60.91. Американский бенчмарк WTI просел на 3.5% до $55.84. Об этом говорится в комментарии директора по анализу финансовых рынков и макроэкономики ИК "Инстант Инвест" Александра Тимофеева.



Российские фондовые индексы уверенно росли в течение всего дня на фоне робких признаков деэскалации американо-китайского торгового конфликта. Пекин готов покупать у Штатов сельскохозяйственную продукцию, при условии, что Вашингтон откроет китайским технологичным гигантам доступ на американский рынок. Сложно сказать, приведут ли эти попытки наладить диалог к реальному потеплению отношений, но мировые рынки восприняли их с оптимизмом.



Рубль начал день ростом, однако быстро растерял свой бычий потенциал и закрылся с понижением в парах с долларом и евро, несмотря на улучшение геополитического фона и растущий интерес к рисковым активам. Доллар/рубль сформировал дно в области 65.24 и закончил день на уровне 65.55. Евро/рубль в течение дня спускался к отметке 71.21, но к закрытию вернулся в область выше 72.



"AK&M" от 12.09.2019