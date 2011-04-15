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12/09/2019
13:56

Под руководством В.Клебанова пройдёт слияние "Глобуса" и "Сибири"

Генеральным директором S7 Airlines (бренд АО "Авиакомпания "Сибирь") назначен Вадим Клебанов. Об этом говорится в сообщении компании.

Под руководством В.Клебанова будет проходить объединение авиакомпаний "Сибирь" и "Глобус". Слияние произойдёт путём перевода воздушного флота "Глобуса" в сертификат эксплуатанта "Сибири". Процесс объединения планируется завершить к середине декабря.

В течение последних пяти лет он руководил авиакомпанией "Глобус", входящей в состав холдинга S7 Group.

В.Клебанов работал пилотом и командиром эскадрильи Толмачевского объединённого авиаотряда, с 1998 года - пилотом Ту-204 в авиакомпании "Сибирь". С 2000 года занимал различные должности в ОАО "Авиакомпания "Сибирь" - от заместителя директора лётной службы, начальника лётно-методического отдела до заместителя генерального директора, начальника штаба авиакомпании.

Владимир Объедков, занимавший пост генерального директора S7 Airlines в течение последних десяти лет, возглавит в холдинге S7 Group проект по развитию малой авиации.

S7 Airlines (бренд авиакомпании "Сибирь") является участником глобального авиационного альянса oneworld®. Авиакомпания обладает широкой сетью внутренних маршрутов, выстроенной на базе авиатранспортных узлов в Москве ("Домодедово") и Новосибирске ("Толмачёво"). S7 Airlines также выполняет регулярные полёты в страны СНГ, Европу, Ближний Восток, Юго-Восточную Азию и страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Все рейсы авиакомпании выполняются на воздушных Airbus, Boeing, Embraer.


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