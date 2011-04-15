Под руководством В.Клебанова пройдёт слияние "Глобуса" и "Сибири"

Генеральным директором S7 Airlines (бренд АО "Авиакомпания "Сибирь") назначен Вадим Клебанов. Об этом говорится в сообщении компании.



Под руководством В.Клебанова будет проходить объединение авиакомпаний "Сибирь" и "Глобус". Слияние произойдёт путём перевода воздушного флота "Глобуса" в сертификат эксплуатанта "Сибири". Процесс объединения планируется завершить к середине декабря.



В течение последних пяти лет он руководил авиакомпанией "Глобус", входящей в состав холдинга S7 Group.



В.Клебанов работал пилотом и командиром эскадрильи Толмачевского объединённого авиаотряда, с 1998 года - пилотом Ту-204 в авиакомпании "Сибирь". С 2000 года занимал различные должности в ОАО "Авиакомпания "Сибирь" - от заместителя директора лётной службы, начальника лётно-методического отдела до заместителя генерального директора, начальника штаба авиакомпании.



Владимир Объедков, занимавший пост генерального директора S7 Airlines в течение последних десяти лет, возглавит в холдинге S7 Group проект по развитию малой авиации.



S7 Airlines (бренд авиакомпании "Сибирь") является участником глобального авиационного альянса oneworld®. Авиакомпания обладает широкой сетью внутренних маршрутов, выстроенной на базе авиатранспортных узлов в Москве ("Домодедово") и Новосибирске ("Толмачёво"). S7 Airlines также выполняет регулярные полёты в страны СНГ, Европу, Ближний Восток, Юго-Восточную Азию и страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Все рейсы авиакомпании выполняются на воздушных Airbus, Boeing, Embraer.





AK&M "Рынок слияний и поглощений"