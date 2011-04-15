ЦБ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у ГринКомБанка

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у ГринКомБанка. По величине активов кредитная организация занимала 410-е место в банковской системе РФ. Об этом говорится в сообщении ЦБ.



ГринКомБанк допустил уменьшение величины собственных средств (капитала) до уровня ниже размера уставного капитала, вследствие чего в его деятельности возникло основание для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства).



Банк не выполнил в установленный срок требование предписания Банка России о приведении в соответствие величины уставного капитала и размера собственных средств (капитала).



Кроме того, банк нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России, в связи с чем регулятор в течение последних 12 месяцев неоднократно применял к нему меры.



По итогам судебных разбирательств у ГринКомБанка возникло обязательство по досрочному возврату ранее привлечённого субординированного банковского вклада (депозита). В связи с этим величина собственных средств (капитала) снизилась до уровня ниже размера уставного капитала.



Существенную долю (более 55%) в активах ГринКомБанка составляло непрофильное имущество, в том числе низколиквидные объекты недвижимости, не используемые в основной деятельности. Кроме того, на балансе банка учитывался кредитный портфель крайне низкого качества - более 90% ссудной задолженности юридических и физических лиц признано безнадёжной, подчёркивает ЦБ.



ГринКомБанк является участником системы страхования вкладов.



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