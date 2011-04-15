В Калининградской области построят Приморский кольцевой маршрут. Об этом говорится в сообщении Главгосэкспертизы России, которая рассмотрела представленную повторно проектно-сметную документацию на VII и IX очереди строительства Кольцевого маршрута в районе Приморской рекреационной зоны Калининградской области.



По итогам рассмотрения выданы положительные заключения.

Приморский кольцевой маршрут - строящаяся скоростная дорога федерального значения, которая свяжет Калининград, приморские курорты Светлогорск, Пионерский, Зеленоградск, международный аэропорт Храброво, а также города Балтийск и Светлый. Первый участок магистрали открылся в 2009 году. После начала подготовки к чемпионату мира по футболу 2018 года региональную тогда трассу передали в федеральную собственность, присвоив ей номер А-217.



В октябре 2011 года Санкт-Петербургский филиал Главгосэкспертизы России выдал положительное заключение по итогам рассмотрения проекта VII и IX очередей Приморского кольца. Реализовать проект планировалось в пять этапов, но впоследствии было принято решение отказаться от дорожной части пятого этапа (прокладки подъезда к рекреационной зоне с игорным сегментом) из-за отмены строительства самой игорной зоны на этой территории. Кроме того, значительная корректировка проектной документации потребовалась в связи с переходом на новый Технический регламент Таможенного союза и с изменениями в законодательстве и нормативно-техническом регулировании, произошедшими за последние восемь лет.



В ходе реализации обновленного проекта, получившего положительное заключение Санкт-Петербургского филиала Главгосэкспертизы России, участки от развязки к Светлогорску до автодороги "Переславское-Круглово", а также подъезды к поселкам Янтарный и Донское строятся в четыре этапа, первый из которых разбит еще на два подэтапа. Каждый из этапов и подэтапов является самостоятельным пусковым комплексом, входящим в действующую транспортную сеть.



Участок от подъезда к Светлогорску до подъезда к Янтарному протяжённостью 12.4 км, который прокладывается в рамках первого этапа, начинается на пересечении с автодорогой Калининград - Светлогорск. Пересечение выполнено в двух уровнях транспортной развязкой по типу "Клеверный лист". При этом часть автодороги ликвидирована и перенесена таким образом, чтобы уменьшить размеры транспортной развязки, которая на данный момент реализована на неполное развитие. Рассмотренным проектом предусмотрена достройка развязки до полного "клеверного листа", а также строительство тоннельного путепровода и съездов.



Путепровод тоннельного типа применяется и на транспортной развязке на пересечении с автодорогой "Клюквенное - Русское". Для более полной интеграции населенных пунктов Шатрово и Листовое запроектирована развязка по типу "Неполный клеверный лист". Также здесь будут построены съезды и реконструирован участок дороги "Клюквенное - Русское".



Заканчивается первый этап строительством подъезда к Янтарному, длина которого составит более 8.6 км. В ходе корректировки в месте пересечения подъезда с рекой Мучной предусмотрено строительство малого моста. Кроме того, на третьем этапе будет обустроен подъезд к посёлку Донское протяжённостью 8.6 км. Тогда же начнётся строительство транспортной развязки, которое будет завершено на четвертом этапе. На втором этапе построят участок трассы протяжённостью 5.75 км от подъезда к Янтарному до автомобильной дороги "Переславское-Круглово". Также будет сооружена транспортная развязка в виде "Клеверного листа" на пересечении с автодорогой "Круглово-Балтийск". Кроме того, проект VII и IX очередей Приморского кольцевого маршрута включает разработку проекта по созданию автоматизированной системы управления дорожным движением и другие необходимые работы.





"AK&M" от 12.09.2019