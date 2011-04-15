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12/09/2019
12:18

Japan Airlines переводит рейсы в "Шереметьево"

Авиакомпания Japan Airlines (JAL), выполняющая рейсы по маршруту Токио - Москва с 1967 года, объявила о переводе рейсов в Международный аэропорт "Шереметьево" начиная с весенне-летнего периода 2020 года. Об этом сообщила пресс-служба аэропорта.

Одновременно с переводом рейсов в "Шереметьево" в 2020 году JAL планирует начать выполнение код-шеринговых рейсов совместно с авиакомпанией "Аэрофлот". Кроме того, в дополнение к существующему направлению Токио-Москва с весенне-летнего периода 2020 года авиакомпания откроет прямые рейсы по маршруту Токио (Нарита) - Владивосток.

Международный аэропорт "Шереметьево" (МАШ, ИНН 7712094033) - крупнейший российский аэропорт по обслуживанию международных рейсов. Маршрутная сеть аэропорта составляет более 200 направлений. Состав собственников МАШ: РФ (83.04% от уставного капитала), ПАО "Аэрофлот" (8.96%), Внешэкономбанк (4.24%), АО "Банк ВТБ" (3.76%).

Пассажиропоток "Шереметьево" за январь-июль 2019 года вырос на 13.4% до 28.62 млн по сравнению с годом ранее. Пассажиропоток на международных воздушных линиях вырос на 10.4% и составил 15.125 млн, на внутренних воздушных линиях пассажиропоток увеличился на 17% и достиг 13.496 млн.

Чистая прибыль АО "Международный аэропорт Шереметьево" по МСФО за 2018 год упала на 7.36% до 11.021 млрд руб. с 11.896 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 28.22% до 57.98 млрд руб. с 45.218 млрд руб., операционные расходы - на 38.17% до 38.467 млрд руб. с 27.84 млрд руб., операционная прибыль - на 12.29% до 19.513 млрд руб. с 17.378 млрд руб.



"AK&M" от 12.09.2019
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