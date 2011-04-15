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12/09/2019
13:03

Газпромбанк и Минсельхоз России подписали соглашение о сотрудничестве

Газпромбанк и Минсельхоз России подписали соглашение о сотрудничестве. Об этом говорится в сообщении банка.

В целях укрепления сотрудничества Газпромбанк и Минсельхоз РФ заключили соглашение о сотрудничестве. Об этом говорится в сообщении банка.

Соглашение направлено на расширение взаимодействия в рамках действующих мер поддержки развития сельского хозяйства и агропромышленного комплекса, а также разработку новых мер с целью существенного увеличения объёмов экспорта продукции АПК и перерабатывающей промышленности. Среди прочего оно предусматривает сотрудничество по вопросам внедрения современных банковских технологий и банковской инфраструктуры для предприятий сельского хозяйства, реализации инвестиционных программ и проектов с использованием механизмов государственно-частного партнёрства, разработки мер поддержки и финансирования малых форм хозяйствования, экспортно ориентированных и инфраструктурных проектов, привлечения частных российских и иностранных инвестиций в АПК.

АО "Газпромбанк" (ГПБ, ИНН 7744001497) образовано в 1990 году, по финансовым показателям входит в тройку крупнейших банков России. Банк обслуживает ключевые отрасли российской экономики - газовую, нефтяную, атомную, химическую и нефтехимическую, чёрную и цветную металлургию, электроэнергетику, машиностроение и металлообработку, транспорт, строительство, связь, агропромышленный комплекс, торговлю.

Чистая прибыль Газпромбанка за 2018 год по МФСО составила 39.5 млрд руб.

"AK&M" от 12.09.2019
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