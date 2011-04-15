Госдума и Росстат создадут рабочую группу, говорится в сообщении нижней палаты парламента.



Возглавить рабочую группу Советом ГД было предложено первому заместителю председателя Госдумы Ивану Мельникову, фракции и профильные комитеты должны будут представить ему свои предложения по её персональному составу.



Представителей Росстата также будут приглашать в Госдуму на парламентские слушания, чтобы депутаты могли знакомиться с объективной информацией от ведомства. С соответствующими предложениями выступил председатель ГД Вячеслав Володин, они были поддержаны Советом ГД.





"AK&M" от 12.09.2019