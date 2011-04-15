Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

12/09/2019
13:39

Ryanair проведёт забастовку в Великобритании

В Великобритании с 18 сентября 2019 года анонсирована забастовка пилотов авиакомпании Ryanair, осуществляющих вылеты из Великобритании. Об этом сообщил ДСКЦ МИД РФ.

Сообщается о планах 24-часовой приостановки работы с 18 по 21 сентября, а также 23, 25, 27 и 29 сентября. Ожидаются изменения в расписании, отмена авиарейсов.

Ryanair - ирландская авиакомпания, крупнейшая бюджетная авиакомпания в Европе. Главный офис находится в Сордсе, графство Дублин. Основана в 1984 году ирландским миллионером Тони Райаном (1936-2007), Крисом Райаном и Лиамом Лонерганом (владельцем туристического агентства).



"AK&M" от 12.09.2019
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100