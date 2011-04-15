Ryanair проведёт забастовку в Великобритании

В Великобритании с 18 сентября 2019 года анонсирована забастовка пилотов авиакомпании Ryanair, осуществляющих вылеты из Великобритании. Об этом сообщил ДСКЦ МИД РФ.



Сообщается о планах 24-часовой приостановки работы с 18 по 21 сентября, а также 23, 25, 27 и 29 сентября. Ожидаются изменения в расписании, отмена авиарейсов.



Ryanair - ирландская авиакомпания, крупнейшая бюджетная авиакомпания в Европе. Главный офис находится в Сордсе, графство Дублин. Основана в 1984 году ирландским миллионером Тони Райаном (1936-2007), Крисом Райаном и Лиамом Лонерганом (владельцем туристического агентства).







"AK&M" от 12.09.2019