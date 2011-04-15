Условия договоров ипотечных кредитов будут изложены в табличной форме, ЦБ

При заключении договора потребительского кредита (займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой, наиболее значимые условия договора, требующие согласования с заёмщиком, будут изложены в форме таблицы. Такие требования содержатся в проекте указания Банка России, размещённом для оценки регулирующего воздействия.



К условиям, которые должны быть изложены в табличной форме, в частности, относится информация о сумме кредита, сроках его возврата, процентной ставке, способах выплат по договору, включая бесплатный способ, а также сведения об услугах, оказываемых кредитором за отдельную плату, и о том, может ли кредитор уступить права требования по договору третьим лицам.



Табличная форма, которая уже используется при заключении договоров потребительского кредита, даёт возможность упростить для заёмщика понимание основных условий заключаемых договоров. Такой подход способствует наиболее эффективному информированию потребителя, а следовательно, более обдуманной оценке им своих рисков при принятии решения о получении кредита и более ответственному отношению к выполнению обязательств по займу.



Планируется, что действие нормативного акта будет распространяться на все организации, осуществляющие деятельность по предоставлению ипотечных потребительских кредитов и займов гражданам.



"AK&M" от 12.09.2019