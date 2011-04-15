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12/09/2019
15:40

Критическими являются 19% уязвимостей для платформы iOS от Apple, ESET

Международная антивирусная компания ESET подготовила отчёт об актуальных угрозах для владельцев мобильных устройств на платформе iOS. Число вредоносных программ и обнаруженных уязвимостей для этой системы значительно выросло.

Так, за первое полугодие 2019 года эксперты обнаружили 155 уязвимостей в мобильной платформе Apple. Это на 24% больше, чем за аналогичный период 2018 года, - и почти вдвое больше, чем количество уязвимостей в ОС Android.

При этом лишь 19% уязвимостей в iOS являются критическими для мобильного устройства или приватности личных данных владельца.

Трендом 2019 года стали уязвимости для iOS, которые открывали ранее исправленные ошибки, а также позволили создать джейлбрейк для версии 12.4.

Ярким примером актуального вредоносного ПО для мобильной платформы Apple стала шпионская программа, встроенная в популярное приложение FaceTime. Она позволяла злоумышленникам следить за владельцами устройств и их окружением.

Владельцам iPhone и iPad угрожают и фишинговые кампании. Так, эксперты ESET обнаружили мошенническую рассылку, в которой от получателей требовали "верифицировать" персональные данные после восстановления доступа к Apple ID. После такой верификации вся информация попадала к злоумышленникам.

Помимо универсальных киберугроз, актуальных для iOS и Android, существуют так называемые кроссплатформенные риски, связанные с использованием сторонних платформ и сервисов. В качестве примера можно привести недавно обнаруженную ошибку в WhatsApp, которая позволяла злоумышленникам изменять ответы в цитируемых сообщениях.

При этом, вопреки распространенному заблуждению, ни одна ОС не является абсолютно неуязвимой - в том числе операционные системы Apple.

Поэтому для разумного использования мобильных технологий необходимо быть в курсе новостей об информационной безопасности, сохранять бдительность при выборе мобильных приложений, а также не доверять незапрошенным письмам, в которых под различными предлогами просят предоставить персональные данные.

Компания ESET - разработчик антивирусного ПО и эксперт по защите от киберугроз. Решения ESET NOD32 представлены в 200 странах, в России - с 2005 года.

"AK&M" от 12.09.2019
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