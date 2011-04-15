Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 13 сентября

Банк России установил на 13 сентября курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.





1 Австралийский доллар 44.8970

1 Азербайджанский манат 38.4267

100 Армянских драмов 13.6884

1 Белорусский рубль 31.4765

1 Болгарский лев 36.7583

1 Бразильский реал 16.0261

100 Венгерских форинтов 21.6945

1000 Вон Республики Корея 55.1568

10 Гонконгских долларов 83.2653

10 Датских крон 96.3479

1 Доллар США 65.1909

1 Евро 71.8273

100 Индийских рупий 91.4126

100 Казахстанских тенге 16.8398

1 Канадский доллар 49.4545

100 Киргизских сомов 93.1299

10 Китайских юаней 91.9658

10 Молдавских леев 36.8935

1 Новый туркменский манат 18.6526

10 Норвежских крон 72.8504

1 Польский злотый 16.5728

1 Румынский лей 15.1720

1 СДР (специальные права

заимствования) 89.1785

1 Сингапурский доллар 47.4012

10 Таджикских сомони 67.2938

1 Турецкая лира 11.3356

10000 Узбекских сумов 69.3520

10 Украинских гривен 26.2417

1 Фунт стерлингов

Соединенного

королевства 80.3804

10 Чешских крон 27.7822

10 Шведских крон 67.5378

1 Швейцарский франк 65.8361

10 Южноафриканских рэндов 44.6415

100 Японских иен 60.4375

"AK&M" от 12.09.2019