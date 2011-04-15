Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 13 сентября

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Банк России установил на 13 сентября курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.
1 Австралийский доллар 44.8970
1 Азербайджанский манат 38.4267
100 Армянских драмов 13.6884
1 Белорусский рубль 31.4765
1 Болгарский лев 36.7583
1 Бразильский реал 16.0261
100 Венгерских форинтов 21.6945
1000 Вон Республики Корея 55.1568
10 Гонконгских долларов 83.2653
10 Датских крон 96.3479
1 Доллар США 65.1909
1 Евро 71.8273
100 Индийских рупий 91.4126
100 Казахстанских тенге 16.8398
1 Канадский доллар 49.4545
100 Киргизских сомов 93.1299
10 Китайских юаней 91.9658
10 Молдавских леев 36.8935
1 Новый туркменский манат 18.6526
10 Норвежских крон 72.8504
1 Польский злотый 16.5728
1 Румынский лей 15.1720
1 СДР (специальные права
заимствования) 89.1785
1 Сингапурский доллар 47.4012
10 Таджикских сомони 67.2938
1 Турецкая лира 11.3356
10000 Узбекских сумов 69.3520
10 Украинских гривен 26.2417
1 Фунт стерлингов
Соединенного
королевства 80.3804
10 Чешских крон 27.7822
10 Шведских крон 67.5378
1 Швейцарский франк 65.8361
10 Южноафриканских рэндов 44.6415
100 Японских иен 60.4375
"AK&M" от 12.09.2019