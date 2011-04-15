ЦБ объявил учётную цену золота на 13 сентября - 3150.08 руб./г против 3142.18 руб./г на 12 сентября
ЦБ установил учётную цену на драгоценные металлы на 13 сентября. Об этом сообщил Департамент внешних и общественных связей Банка России.
Золото: - 3150.08 руб./грамм
Серебро: - 38.13 руб./грамм
Платина: - 1999.52 руб./грамм
Палладий: - 3349.30 руб./грамм
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Цены за последние 5 дней, руб./грамм
06.09 07.09 10.09 11.09 12.09
Золото 3275.94 3193.33 3183.15 3144.52 3142.18
Серебро 40.82 38.50 38.30 37.85 38.21
Платина 2085.42 1994.57 1996.39 1973.48 1975.36
Палладий 3312.89 3299.53 3265.47 3248.45 3285.96